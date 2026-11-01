'Beni klima çarptı' dedi, doktora gitmeyi reddetti! Sokak ortasında bir anda yere yığıldı

İstanbul Kağıthane 'de yaşanan trajik olay, "basit bir rahatsızlık" diyerek geçiştirilen belirtilerin ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşilce Mahallesi'nde yalnız yaşayan 41 yaşındaki muhasebeci Mithat Taha Turan, sıradan bir günün akşamında su almak için girdiği mahalle marketinden bir daha geri dönmemek üzere çıktı.

"KLİMA ÇARPTI" DEDİ, ÖLÜM YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Evinden çıktıktan kısa süre sonra fenalaşan Turan, saat 17.00 sularında mahalledeki markete adım attığında her zamankinden farklı görünüyordu. Aşırı terlemişti ve kalbini tutuyordu. Durumu hemen fark eden market sahibi İsmail Çınar'ın "Sen de bir şey var, doktora gidelim" teklifini, "Evde klima çarptı, gerek yok geçer" diyerek geri çevirdi. Ancak bu ısrar, genç adamın sonunu getiren karar oldu.

SON ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA: SUYU BİLE ZOR KALDIRDI

Markette yaşanan o kritik dakikalar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kalbini tuttuğu ve esnafla konuştuğu görülen Turan'ın, 5 litrelik bir su şişesini alırken yaşadığı zorluk dikkat çekti. Marketten çıktıktan sonra sallanarak yürümeye çalışan talihsiz adam, eve varamadan bir binanın önüne yığılıp kaldı.