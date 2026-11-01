Haberler Yaşam Lavanta, gül ve kekik yağı alanlar dikkat! İçinden ayçiçek yağı çıktı Lavanta, gül ve kekik yağı alanlar dikkat! İçinden ayçiçek yağı çıktı Ticaret Bakanlığı, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin yağ ürünlerinde yanıltıcı tanıtım yapıldığını tespit etti. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satışa sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğu belirlendi. İHA









Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çay ağacı, lavanta, kekik ve benzeri yağ ürünlerinde ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Ürünlerin ambalajlarında tek bir yağdan oluştuğu izlenimi oluşturulduğu gerekçesiyle firmaya reklamları durdurma cezası uygulandı.





Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti. Kaplan, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi.