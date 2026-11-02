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BİM 3 KASIM 2026 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | BİM'DE HANGİ İNDİRİMLER VAR?

BİM 3 Kasım 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM, bu hafta temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, küçük ev aletlerinden elektronik ürünlere kadar birçok ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Katalogda özellikle 5 litrelik ayçiçek yağı, pirinç, un, bakliyat ürünleri ve elektrikli ev aletleri dikkat çekiyor. Peki, 3 Kasım Salı günü BİM raflarında hangi ürünler olacak? İşte BİM 3 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen fiyat listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda mutfak alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik, kişisel bakım, atıştırmalık ve ev gereçleri de haftanın kampanyasında yer alıyor.

Özellikle mutfak alışverişi yapacak vatandaşların ilgisini çeken ürünler arasında 5 litrelik ayçiçek yağı, 5 kilogramlık un ve pirinç bulunuyor.

Şaban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 179 TL

İri Kuru Fasulye 1 kg 125 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

Turna Ayçiçek Yağı 5 L 429 TL

Söke Buğday Unu 5 kg 115 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

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