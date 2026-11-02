BİM 3 KASIM 2026 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | BİM'DE HANGİ İNDİRİMLER VAR?

BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda mutfak alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik, kişisel bakım, atıştırmalık ve ev gereçleri de haftanın kampanyasında yer alıyor.
Özellikle mutfak alışverişi yapacak vatandaşların ilgisini çeken ürünler arasında 5 litrelik ayçiçek yağı, 5 kilogramlık un ve pirinç bulunuyor.
Şaban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 179 TL
İri Kuru Fasulye 1 kg 125 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ
Turna Ayçiçek Yağı 5 L 429 TL
Söke Buğday Unu 5 kg 115 TL