MASTERCHEF KİM ELENDİ? 1 MAYIS MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM

MasterChef Türkiye'de kim elendi? 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Haftanın eleme potasında yer alan altı yarışmacı arasından bir kişi şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef hayallerine veda etti. İşte MasterChef eleme gecesinde yaşananlar...