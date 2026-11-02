MASTERCHEF KİM ELENDİ? 1 MAYIS MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM

MasterChef Türkiye'de kim elendi? 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Haftanın eleme potasında yer alan altı yarışmacı arasından bir kişi şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef hayallerine veda etti. İşte MasterChef eleme gecesinde yaşananlar...
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed'in eleme potasında bulunduğu gecede yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için hünerlerini sergiledi.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda son ikiye kalan Armağan ve Hasan Alp arasından elenen isim Hasan Alp olarak açıklandı.
Eleme gecesinin tamamlanmasıyla birlikte MasterChef Türkiye'de bir yarışmacının daha şampiyonluk hayalleri sona erdi.