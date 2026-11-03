2027 Pasaport harçları hesaplandı! Yeni yılda pasaport çıkarmak kaç TL olacak? 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport harçları

Yurt dışına çıkış hazırlığı yapanların yakından takip ettiği 2027 pasaport ücretleri için yeni hesaplama dönemi başladı. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasıyla 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harçlarında beklenen değişim gündeme taşındı.
2027 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalara göre pasaport harçlarının yeni yılda artması bekleniyor.
2026 yılında geçerli olan pasaport harçları esas alınarak yüzde 27,83 artışla hesaplanan tahmini tutarlar şöyle:
10 YILLIK PASAPORT HARCI 17 BİN TL'Yİ AŞACAK
2026 yılında 3 yıldan uzun süreli pasaportlar için uygulanan harç bedeli 13 bin 410,40 TL olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde bu tutarın yaklaşık 17 bin 143 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Burada belirtilen tutar yalnızca pasaport harcını kapsıyor. Pasaport başvurusu sırasında harç bedelinin yanı sıra defter bedeli de ödeniyor. 2026 yılında pasaport defter bedeli 1.351 TL olarak uygulanıyor
2027 PASAPORT DEFTER BEDELİ NE KADAR OLACAK?
Pasaport başvurularında harç ve defter bedeli ayrı ayrı tahsil ediliyor. 2026 yılında 1.351 TL olan defter bedelinin 2027 yılı için geçerli olacak tutarı da yeni tarifeyle netleşecek.
Defter bedelinin de yüzde 27,83 oranında artırıldığı varsayımıyla yapılan hesaplamada tutar yaklaşık 1.727 TL'ye ulaşıyor. Bu rakam resmî olarak açıklanmış bir ücret değil, yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan tahmini hesaplamadır.
PASAPORT ÜCRETLERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
2027 yılında uygulanacak pasaport harç ve defter bedelleri, ilgili resmî düzenlemelerin yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak. Yeniden değerleme oranı, harçların hesaplanmasında temel alınsa da bazı vergi ve harç kalemlerinde Cumhurbaşkanı'nın değişiklik yapma yetkisi bulunuyor. Bu nedenle yüzde 27,83'lük oranın doğrudan ve değişmeden uygulanacağı kesinleşmiş ücret anlamına gelmiyor.
PASAPORT HARCI KİMLERDEN ALINMIYOR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bilgilendirmesine göre, yurt içinde öğrenimine devam eden ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler harçsız umuma mahsus pasaport alabiliyor. Bu kapsamda öğrencilerden pasaport harcı alınmazken defter bedelinin ödenmesi gerekiyor. Hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaportları da harçtan muaf tutuluyor.