2027 Pasaport harçları hesaplandı! Yeni yılda pasaport çıkarmak kaç TL olacak? 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport harçları

Yurt dışına çıkış hazırlığı yapanların yakından takip ettiği 2027 pasaport ücretleri için yeni hesaplama dönemi başladı. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasıyla 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harçlarında beklenen değişim gündeme taşındı.

2026 yılında geçerli olan pasaport harçları esas alınarak yüzde 27,83 artışla hesaplanan tahmini tutarlar şöyle:

2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalara göre pasaport harçlarının yeni yılda artması bekleniyor.

2027 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

10 YILLIK PASAPORT HARCI 17 BİN TL'Yİ AŞACAK

2026 yılında 3 yıldan uzun süreli pasaportlar için uygulanan harç bedeli 13 bin 410,40 TL olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde bu tutarın yaklaşık 17 bin 143 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Burada belirtilen tutar yalnızca pasaport harcını kapsıyor. Pasaport başvurusu sırasında harç bedelinin yanı sıra defter bedeli de ödeniyor. 2026 yılında pasaport defter bedeli 1.351 TL olarak uygulanıyor