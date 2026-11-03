Haberler Yaşam Esnaflığı bıraktı, kilosu 1 milyonluk 'Kırmızı Altın'a tarlada hayat verdi Esnaflığı bıraktı, kilosu 1 milyonluk 'Kırmızı Altın'a tarlada hayat verdi Bir sabah dükkanını açmayı bırakıp tarlanın yolunu tuttu. Gramı bile servet değerinde olan ve kilosu 1 milyon lirayı bulan 'kırmızı altın'ın peşine düşen girişimci, tarlasından elde ettiği rekolteyle herkesi şaşkına çevirdi. İHA









Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra mesleğini bırakarak tarıma yönelen Kerim Erişmiş, kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasadına başladı.

"KİLOGRAM FİYATI 900 BİN İLE 1 MİLYON LİRA ARASINDA" İlçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde üretim yapan Erişmiş, safranın yanı sıra salep ve sarımsak da yetiştiriyor. Geçen yıl deneme amacıyla 20 kilogram safran yumrusuyla üretime başlayan Erişmiş, bu yıl çocuklarının da desteğiyle 50 kilogram daha ekerek diktiği yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı. Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan ve kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasat mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.