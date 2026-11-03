KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 KYK BURS KREDİ SORGULAMA

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak konusu olurken, sonuçların hangi ekran üzerinden sorgulanacağı da araştırılıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığına ilişkin kesinleşmiş bir resmî duyuru bulunmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği tarih ve saat henüz açıklanmadı.
Burs ve kredi başvuruları, 12 Ekim 2026 tarihinde başlamış ve 16 Ekim 2026 tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin bilgileri değerlendirme sürecine alındı.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmî bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.
Geçen yılın takvimi dikkate alındığında 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. Bu tarih bir beklentiden ibaret olup GSB tarafından doğrulanmış değil.
2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılı ocak ayından itibaren geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre şöyle:
- Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
- Doktora öğrencileri: 12.000 TL
2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarlarına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme tarihini de merak ediyor. Ödemelerin başlayabilmesi için öncelikle sonuçların açıklanması ve hak sahiplerinin taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
İlk ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağına ilişkin henüz kesin bir takvim açıklanmadı. GSB tarafından yapılacak duyuruyla birlikte ödeme tarihleri de netlik kazanacak.