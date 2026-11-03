KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 KYK BURS KREDİ SORGULAMA

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak konusu olurken, sonuçların hangi ekran üzerinden sorgulanacağı da araştırılıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek.

Burs ve kredi başvuruları, 12 Ekim 2026 tarihinde başlamış ve 16 Ekim 2026 tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin bilgileri değerlendirme sürecine alındı.

3 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığına ilişkin kesinleşmiş bir resmî duyuru bulunmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği tarih ve saat henüz açıklanmadı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmî bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Geçen yılın takvimi dikkate alındığında 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. Bu tarih bir beklentiden ibaret olup GSB tarafından doğrulanmış değil.