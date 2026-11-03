Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Sultan Mehmed'in hikayesinin nasıl devam edeceğini bekliyor. TRT 1'in 3 Kasım Salı gününe ait yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yer almasıyla birlikte dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
TRT 1'in bu akşama ait yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine saat 23.00'te yer verildi. Ancak tarihi yapım bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin normal yayın saatinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart arasında oynanacak futbol karşılaşması ekranlara gelecek.
MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Sultan Mehmed'in mücadelesini konu alan yapımın hikayesinde yaşanacak yeni gelişmeler, bir sonraki bölümle birlikte izleyicilerle buluşacak.
3 KASIM SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45: Hayallerinin Peşinde
06.30: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30: Kalk Gidelim
10.30: Alişan ile Hayata Gülümse
13.15: Seksenler
14.25: Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30: Lingo Türkiye
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Maç Önü
20.45: Galatasaray - Stuttgart
23.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
02.00: Seksenler
03.25: Alparslan: Büyük Selçuklu
MEHMED: FETİHLER SULTANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetih mücadelesini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.