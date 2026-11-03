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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

TRT 1'in 3 Kasım Salı akşamı yayın programında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yer vermesi akıllara 'Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı?' sorusunu getirdi. Her hafta salı günleri ekranlara gelen tarihi yapımın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni bölümün hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı gündeme geldi. İşte, 3 Kasım TRT 1 yayın akışı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Sultan Mehmed'in hikayesinin nasıl devam edeceğini bekliyor. TRT 1'in 3 Kasım Salı gününe ait yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yer almasıyla birlikte dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1'in bu akşama ait yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine saat 23.00'te yer verildi. Ancak tarihi yapım bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin normal yayın saatinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart arasında oynanacak futbol karşılaşması ekranlara gelecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Sultan Mehmed'in mücadelesini konu alan yapımın hikayesinde yaşanacak yeni gelişmeler, bir sonraki bölümle birlikte izleyicilerle buluşacak.

3 KASIM SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45: Hayallerinin Peşinde

06.30: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30: Kalk Gidelim

10.30: Alişan ile Hayata Gülümse

13.15: Seksenler

14.25: Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30: Lingo Türkiye

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Maç Önü

20.45: Galatasaray - Stuttgart

23.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

02.00: Seksenler

03.25: Alparslan: Büyük Selçuklu

MEHMED: FETİHLER SULTANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetih mücadelesini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

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