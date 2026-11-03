Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 3 Kasım Salı TRT 1 yayın akışı açıklandı!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Sultan Mehmed'in hikayesinin nasıl devam edeceğini bekliyor. TRT 1 'in 3 Kasım Salı gününe ait yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yer almasıyla birlikte dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1'in bu akşama ait yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine saat 23.00'te yer verildi. Ancak tarihi yapım bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin normal yayın saatinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart arasında oynanacak futbol karşılaşması ekranlara gelecek.