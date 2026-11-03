RETRO NE ZAMAN BİTECEK? MERKÜR VE VENÜS RETROSU BİTTİ Mİ? 2026 RETRO TAKVİMİ

VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Astrolojide aşkı, ilişkileri, parayı, güzelliği ve değer algısını temsil eden Venüs'ün geri hareketi sırasında geçmiş ilişkiler ve tamamlanmamış duygusal meseleler yeniden gündeme gelebilir. Eski sevgililerle karşılaşmalar, ilişkilerde güven ve sadakat sorgulamaları yaşanabilir. Bu dönemde evlilik, nişan ve yeni ilişki kararlarında aceleci davranılmaması; büyük yatırımlar ve riskli harcamalar konusunda temkinli olunması önerilir. Estetik operasyonlar, saç ve dış görünüşte köklü değişiklikler için de retro sonrasını beklemek tercih edilebilir. Öte yandan 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür retrosunun Venüs retrosuyla kesişmesi, özellikle ikili ilişkilerde iletişim sorunlarını ve yanlış anlaşılmaları gündeme taşıyabilir.