RETRO NE ZAMAN BİTECEK? MERKÜR VE VENÜS RETROSU BİTTİ Mİ? 2026 RETRO TAKVİMİ

Gökyüzünün aşk ve güzellik temsilcisi Venüs'ün geri hareketiyle birlikte ilişkilerde geçmişin izleri yeniden ortaya çıkabilir. 2026 Venüs retrosu, eski aşklar, tamamlanmamış ilişkiler ve duygusal hesaplaşmalarla gündeme gelirken, kişilerin sevgi anlayışını ve hayattan beklentilerini de sorgulamasına neden olabilir.
Retro sürecinde özellikle güven, kıskançlık ve sadakat konuları dikkat çekerken, önemli ilişki kararlarında temkinli davranmak önem kazanıyor. Peki, Venüs retrosu 2026 hangi tarihlerde yaşanacak, kaç gün sürecek? Venüs retrosunda burçları neler bekliyor? İşte, Venüs retrosunun tarihleri ve astrolojik etkileri...
VENÜS RETROSU 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
2026 Venüs retrosu, 3 Ekim'de Akrep burcunda başlayacak. 25 Ekim'de Terazi burcuna geçerek geri hareketini sürdürecek olan Venüs, 14 Kasım'da retrosunu tamamlayacak. Retronun gölge dönemi ise 31 Ağustos'ta başlayıp 15 Aralık'ta sona erecek. Bu süreçte aşk, ilişkiler, maddi konular ve kişisel değerler yeniden değerlendirme konusu olabilir.
VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Astrolojide aşkı, ilişkileri, parayı, güzelliği ve değer algısını temsil eden Venüs'ün geri hareketi sırasında geçmiş ilişkiler ve tamamlanmamış duygusal meseleler yeniden gündeme gelebilir. Eski sevgililerle karşılaşmalar, ilişkilerde güven ve sadakat sorgulamaları yaşanabilir. Bu dönemde evlilik, nişan ve yeni ilişki kararlarında aceleci davranılmaması; büyük yatırımlar ve riskli harcamalar konusunda temkinli olunması önerilir. Estetik operasyonlar, saç ve dış görünüşte köklü değişiklikler için de retro sonrasını beklemek tercih edilebilir. Öte yandan 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür retrosunun Venüs retrosuyla kesişmesi, özellikle ikili ilişkilerde iletişim sorunlarını ve yanlış anlaşılmaları gündeme taşıyabilir.