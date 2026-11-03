ŞOK'TA FIRSAT HAFTASI! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Kasım 2026

ŞOK marketlerde yeni haftanın indirim bombası patladı! 4-10 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla birlikte teknoloji, züccaciye ve tekstil ürünlerinde beklenen fırsatlar satışa çıkıyor. Mutfak gereçlerinden kışlık battaniyelere kadar uzanan geniş listede hangi ürünler kapışılacak? İşte alışveriş listenizi hazırlamadan bakmanız gereken güncel ŞOK aktüel fiyat listesi...