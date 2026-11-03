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Haberler Yaşam ŞOK'TA FIRSAT HAFTASI! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Kasım 2026

ŞOK'TA FIRSAT HAFTASI! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Kasım 2026

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 4–10 Kasım ŞOK aktüel Kataloğu yayınlandı! Bu hafta mutfaktan yatak odasına, elektronikten giyime kadar birçok kategoride etiketler sil baştan değişiyor. Özellikle kasada 50 TL ve üzeri alışveriş yapacakları ise büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, ŞOK raflarında bu hafta hangi fırsat ürünleri var, fiyatlar ne kadar düştü? İşte harcama yapmadan önce mutlaka incelemeniz gereken haftanın dikkat çeken indirimleri…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ŞOK marketlerde yeni haftanın indirim bombası patladı! 4-10 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla birlikte teknoloji, züccaciye ve tekstil ürünlerinde beklenen fırsatlar satışa çıkıyor. Mutfak gereçlerinden kışlık battaniyelere kadar uzanan geniş listede hangi ürünler kapışılacak? İşte alışveriş listenizi hazırlamadan bakmanız gereken güncel ŞOK aktüel fiyat listesi...

ŞOK YENİ HAFTA 4-10 KASIM KATALOĞU

ŞOK YENİ HAFTA 4-10 KASIM KATALOĞU

ŞOK YENİ HAFTA 4-10 KASIM KATALOĞU

ŞOK YENİ HAFTA 4-10 KASIM KATALOĞU

ŞOK YENİ HAFTA 4-10 KASIM KATALOĞU

ŞOK YENİ HAFTA 4-10 KASIM KATALOĞU

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