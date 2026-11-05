10 KASIM TATİL Mİ? 10 KASIM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. Türkiye genelinde düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında saat 09.05'te Atatürk için saygı duruşunda bulunulacak. Ülkenin dört bir yanında törenler gerçekleştirilecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde normal mesai düzeni uygulanacak. Gün, resmi tatil veya yarım gün tatil kapsamında değerlendirilmiyor.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında 10 Kasım'da okulların açık olup olmayacağı geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim devam edecek. Üniversitelerde de genel uygulama normal akademik takvim doğrultusunda olacak.

Okullarda sabah saat 09.05'te Atatürk'ü anmak için saygı duruşu ve anma törenleri düzenlenecek. Törenlerin ardından eğitim öğretim faaliyetleri normal program dahilinde sürdürülecek.