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10 KASIM TATİL Mİ? 10 KASIM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kasım ayının dikkat çeken günleri arasında yer alan 10 Kasım için bazı sorular araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde ülke genelinde anma programları düzenlenecek. Özellikle öğrenciler, veliler ve çalışanlar 10 Kasım'ın resmi tatil kapsamında olup olmadığını araştırırken, 2026 yılı takvimindeki ayrıntılar da gündeme geldi. Peki, 10 Kasım 2026 hangi güne denk geliyor? Okullarda ders yapılacak mı, kamu kurumları açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. Türkiye genelinde düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında saat 09.05'te Atatürk için saygı duruşunda bulunulacak. Ülkenin dört bir yanında törenler gerçekleştirilecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde normal mesai düzeni uygulanacak. Gün, resmi tatil veya yarım gün tatil kapsamında değerlendirilmiyor.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında 10 Kasım'da okulların açık olup olmayacağı geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim devam edecek. Üniversitelerde de genel uygulama normal akademik takvim doğrultusunda olacak.

Okullarda sabah saat 09.05'te Atatürk'ü anmak için saygı duruşu ve anma törenleri düzenlenecek. Törenlerin ardından eğitim öğretim faaliyetleri normal program dahilinde sürdürülecek.

10 KASIM'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında da normal çalışma düzeni geçerli olacak. Bankalar, noterler, devlet daireleri ve diğer kamu hizmetleri olağan mesai saatlerinde faaliyet gösterecek.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım'da Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenirken, 10-16 Kasım tarihleri Atatürk Haftası olarak değerlendiriliyor.

Bu hafta boyunca Atatürk'ün hayatı, fikirleri, eserleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdıkları çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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