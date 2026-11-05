BİM YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER | Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM 4 - 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Ev tekstilinden mutfak gereçlerine, akıllı teknolojilerden kışlık giyime kadar onlarca kalem üründe yapılan dev indirimler ezber bozacak. Özellikle beyaz eşya ve mobilya reyonuna gelen sürpriz ürün, bu haftanın en çok konuşulanı olmaya aday. İşte BİM kapılarını açar açmaz yok satması beklenen o dev katalog...