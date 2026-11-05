BİM YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER | Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM 4 - 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Ev tekstilinden mutfak gereçlerine, akıllı teknolojilerden kışlık giyime kadar onlarca kalem üründe yapılan dev indirimler ezber bozacak. Özellikle beyaz eşya ve mobilya reyonuna gelen sürpriz ürün, bu haftanın en çok konuşulanı olmaya aday. İşte BİM kapılarını açar açmaz yok satması beklenen o dev katalog...
Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL
Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL
Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL
Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL
Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL
Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL
Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL
Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL
8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL
9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL
Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL
Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL
Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL
Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL
Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL
Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL
Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL
El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL
Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL
Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL
Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL
Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL
Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL
Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL
Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL
Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL
Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL
Erkek Çorap (2'li): 99 TL
Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL
Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL
Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL
LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL
Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL
RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL
RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL
RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL
RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL
Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL
Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL
Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL
Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL
Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL
Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL
Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL
Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL
Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL
Akasya Kase (~20 cm): 329 TL
Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL
Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL
Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL
Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL
Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL
Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL
Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL
Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL
Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL
Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL
BİM 4 - 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU