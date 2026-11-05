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Haberler Yaşam BİM YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER | Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM 4 - 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

BİM YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER | Bim'de yeni hafta ürünleri neler? BİM 4 - 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

BİM, Kasım ayının ilk aktüel kataloğuyla yine ezber bozmaya geliyor! 4-6 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak dev indirim listesinde evinizin tüm havasını değiştirecek mobilyalardan, kış soğuklarını kapıda durduran sıcacık tekstil ürünlerine kadar her şey var. Özellikle züccaciye ve akıllı ev teknolojileri bölümünde yer alan öyle bir ürün var ki, sınırlı sayıdaki stokları ilk dakikalarda tüketecek gibi görünüyor. İşte BİM raflarında kapış kapış gidecek o sürpriz fırsatlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ev tekstilinden mutfak gereçlerine, akıllı teknolojilerden kışlık giyime kadar onlarca kalem üründe yapılan dev indirimler ezber bozacak. Özellikle beyaz eşya ve mobilya reyonuna gelen sürpriz ürün, bu haftanın en çok konuşulanı olmaya aday. İşte BİM kapılarını açar açmaz yok satması beklenen o dev katalog...

Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL

Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL

Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL

Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL

Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL

Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL

Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL

Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL

9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL

9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL

Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL

Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL

Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL

Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL

Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL

Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL

Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL

El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL

Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL

Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL

Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL

Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL

Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL

Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL

Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL

Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL

Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL

Erkek Çorap (2'li): 99 TL

Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL

Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL

Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL

Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL

LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL

Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL

RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL

RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL

RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL

RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL

Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL

Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL

Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL

Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL

Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL

Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL

Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL

Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL

Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL

Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL

Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL

Akasya Kase (~20 cm): 329 TL

Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL

Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL

Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL

Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL

Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL

Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL

Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL

Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL

Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL

Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL

BİM 4 - 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

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