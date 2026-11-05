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Haberler Yaşam BU AKŞAM DİZİLER VAR MI? 5 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜVAR MI?

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI? 5 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜVAR MI?

Akşam saatlerinde vatandaşlar takip ettikleri dizi, film, yarışma programlarının bugün olup olmadığını merakla araştırıyorlar. Bu akşam diziler var mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bugün Sevdiğim sensiz var mı? Muhtemel Aşk bugün yayınlanacak mı? MasterChef Türkiye yeni bölüm var mı? İşte TV yayın akışları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

5 Kasım 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Dizi, yarışma ve sinema keyfini kaçırmak istemeyenler, ulusal kanalların güncel yayın programını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinde hangi dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı, sevilen yarışmaların ve filmlerin hangi saatte ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, 5 Kasım Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında hangi yapımlar var? İşte günün tüm kanallarına ait yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

20.45 Trabzonspor – Freiburg

23.00 Celric - Beşiktaş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

SHOW YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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