BU AKŞAM DİZİLER VAR MI? 5 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜVAR MI?

5 Kasım 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Dizi, yarışma ve sinema keyfini kaçırmak istemeyenler, ulusal kanalların güncel yayın programını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinde hangi dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı, sevilen yarışmaların ve filmlerin hangi saatte ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, 5 Kasım Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında hangi yapımlar var? İşte günün tüm kanallarına ait yayın akışı...