BU AKŞAM DİZİLER VAR MI? 5 KASIM TV YAYIN AKIŞLARI | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜVAR MI?

5 Kasım 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Dizi, yarışma ve sinema keyfini kaçırmak istemeyenler, ulusal kanalların güncel yayın programını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinde hangi dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı, sevilen yarışmaların ve filmlerin hangi saatte ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, 5 Kasım Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında hangi yapımlar var? İşte günün tüm kanallarına ait yayın akışı...
TRT1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Trabzonspor – Freiburg
23.00 Celric - Beşiktaş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer
SHOW YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
STAR YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye