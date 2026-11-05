Dünyanın en lezzetli turşuları seçildi! Türk turşusu bakın listede kaçıncı oldu

Türk mutfağında özellikle kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan turşu, bu kez dünya mutfaklarıyla yarıştı. Salatalıktan lahanaya, biberden havuca kadar pek çok sebzeyle hazırlanan geleneksel lezzetler, farklı ülkelerde kendine özgü tariflerle sofralara geliyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın yayımladığı yeni liste ise turşu severlerin dikkatini çekti. 57 farklı ürünün değerlendirildiği sıralamada Türk turşusunun elde ettiği derece merak konusu oldu.
TÜRK TURŞUSU DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DA!
TasteAtlas'ın kullanıcı değerlendirmelerine dayanan listesinde Türk turşusu 3,8 puan alarak dünyanın en beğenilen 10 turşusu arasına girdi. Türkiye'nin geleneksel lezzeti, sıralamada 10'uncu basamakta kendine yer buldu.
Salatalık, lahana, biber, havuç, sarımsak, pancar ve patlıcan gibi farklı sebzelerle hazırlanan Türk turşusu, çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Sirke veya tuzlu suyla hazırlanan çeşitleri bulunan turşu, özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında sofraların sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor. Turşu suyu da bu lezzetin en çok tercih edilen parçalarından biri olarak biliniyor.
DÜNYANIN EN İYİ TURŞUSU MEKSİKA'DAN ÇIKTI
Listenin zirvesinde Meksika mutfağından Escabeche de cebolla yer aldı. 4,5 puanla birinci olan bu geleneksel lezzet, kırmızı soğanların sirke, sarımsak, kimyon, kekik ve çeşitli baharatlarla hazırlanmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle taco, sandviç ve et yemeklerinin yanında tüketiliyor.
İkinci sırada 4,3 puanla Çekya'nın Nosovicke kysane zeli adlı lahana turşusu bulunuyor. Aynı puanı alan Güney Kore'nin meşhur Baechu-kimchi çeşidi ise üçüncü sıraya yerleşiyor.
Haiti mutfağının acı biber, lahana, havuç ve soğanla hazırlanan Pikliz turşusu 4,2 puanla dördüncü sırada kendine yer buluyor.
JAPONYA VE GÜNEY KORE'NİN TURŞULARI DA LİSTEDE
Dünya mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin yer aldığı sıralamada Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Japonya'nın farklı sebzelerle hazırlanan geleneksel turşusu Tsukemono, 4,0 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Güney Kore mutfağının yeşil soğanla hazırlanan Pa kimchi çeşidi de 4,0 puanla altıncı sıraya yerleşiyor. Ülkenin dünyaca tanınan fermente lezzetlerinden Kimchi ise 3,9 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
ÇİN, TURŞU ÇEŞİTLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKTİ
TasteAtlas listesindeki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise ülkelerin turşu çeşitliliği oldu. Toplam 57 farklı ürünün bulunduğu değerlendirmede Çin, 14 farklı çeşitle ilk sırada yer aldı. Çin'i 12 çeşitle Güney Kore, 6 çeşitle Japonya takip etti.
Çin mutfağında tuzlanarak hazırlanan Xián cài, salamurada bekletilen Pao cai ve ekşi lahana olarak bilinen Suan cai gibi geleneksel lezzetler de listede kendine yer buldu.
DÜNYANIN EN İYİ 10 TURŞUSU BELLİ OLDU
TasteAtlas'ın 15 Ekim 2026 tarihli sıralamasında dünyanın en beğenilen 10 turşusu ve aldıkları puanlar şöyle sıralandı:
Escabeche de cebolla – Meksika: 4,5
Nosovicke kysane zeli – Çekya: 4,3
Baechu-kimchi – Güney Kore: 4,3
Pikliz – Haiti: 4,2
Tsukemono – Japonya: 4,0
Pa kimchi – Güney Kore: 4,0
Choucroute d'Alsace – Fransa: 3,9
Kosher pickles – ABD: 3,9
Kimchi – Güney Kore: 3,9
Turşu – Türkiye: 3,8