Haberler Yaşam Dünyanın en lezzetli turşuları seçildi! Türk turşusu bakın listede kaçıncı oldu Dünyanın en lezzetli turşuları seçildi! Türk turşusu bakın listede kaçıncı oldu Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetlerin yarıştığı TasteAtlas listesi yayımlandı. 57 farklı turşunun değerlendirildiği sıralamada Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti de ilk 10'a girmeyi başardı. Peki, dünyanın en beğenilen turşuları arasında Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Zirvedeki ülke ise dikkat çekti. HABER MERKEZİ









Türk mutfağında özellikle kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan turşu, bu kez dünya mutfaklarıyla yarıştı. Salatalıktan lahanaya, biberden havuca kadar pek çok sebzeyle hazırlanan geleneksel lezzetler, farklı ülkelerde kendine özgü tariflerle sofralara geliyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın yayımladığı yeni liste ise turşu severlerin dikkatini çekti. 57 farklı ürünün değerlendirildiği sıralamada Türk turşusunun elde ettiği derece merak konusu oldu.

TÜRK TURŞUSU DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DA! TasteAtlas'ın kullanıcı değerlendirmelerine dayanan listesinde Türk turşusu 3,8 puan alarak dünyanın en beğenilen 10 turşusu arasına girdi. Türkiye'nin geleneksel lezzeti, sıralamada 10'uncu basamakta kendine yer buldu. Salatalık, lahana, biber, havuç, sarımsak, pancar ve patlıcan gibi farklı sebzelerle hazırlanan Türk turşusu, çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Sirke veya tuzlu suyla hazırlanan çeşitleri bulunan turşu, özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında sofraların sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor. Turşu suyu da bu lezzetin en çok tercih edilen parçalarından biri olarak biliniyor.