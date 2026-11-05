Haberler Yaşam Emir Can İğrek'in o halleri sevenlerini üzdü! Meğer annesi... Emir Can İğrek'in o halleri sevenlerini üzdü! Meğer annesi... Sanatçı Emir Can İğrek, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dokuzuncu kez müzikseverlerle buluştu. Olumsuz hava koşullarına rağmen konser kapalı gişe gerçekleşirken sevilen sanatçı hayranlarını üzen bi haber verdi. Annesinin 10 gündür tedavi gördüğünü belirtirken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar... HABER MERKEZİ









Türk pop ve alternatif müziğin sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmura rağmen konser alanını dolduran binlerce kişi, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederken gecenin ilerleyen saatlerinde yaşananlar atmosferi bir anda değiştirdi. İğrek'in sahneden yaptığı samimi açıklama, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Emir Can İğrek, Harbiye Açıkhava konserinde yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Yağışlı havaya rağmen binlerce müzikseverin katıldığı konserde sahne alan başarılı sanatçı, annesi Aysel İğrek'in hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Daha önceki Harbiye konserlerinde annesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan İğrek, bu kez yaşadığı eksikliği dinleyicileriyle paylaştı.