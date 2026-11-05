Emir Can İğrek'in o halleri sevenlerini üzdü! Meğer annesi...

Türk pop ve alternatif müziğin sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmura rağmen konser alanını dolduran binlerce kişi, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederken gecenin ilerleyen saatlerinde yaşananlar atmosferi bir anda değiştirdi. İğrek'in sahneden yaptığı samimi açıklama, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Emir Can İğrek, Harbiye Açıkhava konserinde yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Yağışlı havaya rağmen binlerce müzikseverin katıldığı konserde sahne alan başarılı sanatçı, annesi Aysel İğrek'in hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Daha önceki Harbiye konserlerinde annesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan İğrek, bu kez yaşadığı eksikliği dinleyicileriyle paylaştı.
ANNESİNİN 10 GÜNDÜR HASTANEDE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Emir Can İğrek, annesi Aysel İğrek'in yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği Harbiye konserlerinde annesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten sanatçı, bu kez annesinin aralarında bulunamadığını ifade etti.
İğrek'in, annesinin ilk kez Harbiye konserinde yanında olamadığını anlatması üzerine konser alanında duygusal anlar yaşandı. Aysel İğrek'in sağlık durumuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
SEZEN AKSU'NUN ŞARKISINI ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ
Gecenin en unutulmaz anlarından biri ise Emir Can İğrek'in seslendirdiği şarkıyla yaşandı. Annesine duyduğu sevgiyi ve özlemi müzikle ifade etmek isteyen sanatçı, Sezen Aksu'nun hafızalara kazınan "Unuttun mu Beni" adlı eserini annesi Aysel İğrek'e armağan etti.
Şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan İğrek'e Harbiye'yi dolduran binlerce hayranı alkışlarla eşlik etti. Salondaki müzikseverler, sanatçının duygusal performansına hep bir ağızdan şarkı söyleyerek destek verdi.
O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Emir Can İğrek'in sahnede gözyaşlarına boğulduğu anlar, konseri izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sanatçının hayranlarından yoğun ilgi gördü.
İğrek'in annesine ithaf ettiği şarkı ve Harbiye'de yaşanan duygusal dakikalar, konser gecesinin hafızalara kazınan anları arasında yer aldı.