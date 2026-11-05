İzmirliler bu tatlıya bayılıyor: Tatlı krizlerine pratik çözüm: Fit İzmir bombası tarifi

İzmir denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan İzmir bombası, şimdi çok daha hafif bir tarifle sofralara geliyor. Çikolatalı iç dolgusu ve ince hamuruyla tatlı severlerin vazgeçilmezi olan bu eşsiz lezzet, fit versiyonuyla da büyük ilgi görüyor. Kalori alımına dikkat eden ancak tatlıdan vazgeçemeyenlerin tercih ettiği fit İzmir bombası, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, fit İzmir bombası nasıl yapılır? İşte İzmirlilerin de bayılacağı o tarifin detayları...