İzmirliler bu tatlıya bayılıyor: Tatlı krizlerine pratik çözüm: Fit İzmir bombası tarifi

İzmir denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan İzmir bombası, şimdi çok daha hafif bir tarifle sofralara geliyor. Çikolatalı iç dolgusu ve ince hamuruyla tatlı severlerin vazgeçilmezi olan bu eşsiz lezzet, fit versiyonuyla da büyük ilgi görüyor. Kalori alımına dikkat eden ancak tatlıdan vazgeçemeyenlerin tercih ettiği fit İzmir bombası, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, fit İzmir bombası nasıl yapılır? İşte İzmirlilerin de bayılacağı o tarifin detayları...
İZMİRLİLER BU TARİFE BAYILIYOR! KLASİK İZMİR BOMBASINA HAFİF ALTERNATİF
Geleneksel İzmir bombasının yoğun çikolatalı lezzetini daha hafif bir şekilde deneyimlemek isteyenler için hazırlanan fit tarif, özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin ilgisini çekiyor. Rafine şeker kullanılmadan, daha hafif malzemelerle hazırlanabilen bu tatlı, tatlı krizlerini bastırmak isteyenlere alternatif sunuyor.
İncecik hamuru ve akışkan çikolatalı iç harcıyla klasik İzmir bombasını aratmayan bu tarif, üstelik evde kolayca hazırlanabiliyor. Kahvenin yanında, ara öğünde veya tatlı isteğinin arttığı anlarda tercih edilebiliyor.
FİT İZMİR BOMBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Fit İzmir bombası hazırlamak için mutfakta uzun saatler geçirmenize gerek yok. Birkaç temel malzemeyle lezzetli ve hafif bir tatlı hazırlayabilirsiniz.
Hamuru için:
1 su bardağı tam buğday unu veya yulaf unu
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı bal veya tercih edilen tatlandırıcı
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
İç dolgusu için:
Şekersiz sürülebilir çikolata veya şekersiz fındık kreması
İsteğe bağlı olarak bir miktar kakao
Hazırlanışı:
Öncelikle iç dolguda kullanılacak şekersiz çikolata kreması küçük porsiyonlar halinde yağlı kâğıt üzerine alınarak dondurucuda sertleştirilir. Ardından hamur malzemeleri bir kapta karıştırılarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir.
Hamur küçük parçalara ayrılır ve ince şekilde açılır. Ortasına dondurulmuş çikolata dolgusu yerleştirilerek kenarları kapatılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 8-10 dakika pişirilir. Hamurun fazla kızarmamasına dikkat edilir. Böylece iç dolgusu yumuşak kalan, dışı hafif pişmiş fit İzmir bombaları hazırlanır.
TATLI KRİZLERİNE HAFİF ÇÖZÜM!
Fit İzmir bombasının en önemli püf noktası, iç dolguyu önceden dondurmak ve hamuru mümkün olduğunca ince açmak. Bu sayede pişirme sırasında çikolatanın dışarı akması önlenirken klasik İzmir bombasının sevilen dokusu da yakalanabiliyor.
Tarifin kalorisini kullanılan un, çikolata kreması ve tatlandırıcı miktarı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve besin değerlerini kullanılan malzemelere göre hesaplamak önem taşıyor.