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Haberler Yaşam TAŞACAK BU DENİZ YARIN AKŞAM VAR MI? | Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz 6 Kasım'da var mı?

TAŞACAK BU DENİZ YARIN AKŞAM VAR MI? | Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz 6 Kasım'da var mı?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm heyecanı sürüyor. Dizinin takipçileri, 6 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesinde “Taşacak Bu Deniz bugün var mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, gözlerini TRT 1'in 6 Kasım 2026 Cuma tarihli yayın akışına çevirdi. Cuma akşamının merakla takip edilen yapımları arasında yer alan dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği araştırılırken, yayın günü ve başlama saati de gündemdeki yerini koruyor.

Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

TAŞACAK BU DENİZ 37. BÖLÜM FRAGMANI

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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