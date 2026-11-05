TAŞACAK BU DENİZ YARIN AKŞAM VAR MI? | Taşacak Bu Deniz 37. Bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz 6 Kasım'da var mı?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, gözlerini TRT 1'in 6 Kasım 2026 Cuma tarihli yayın akışına çevirdi. Cuma akşamının merakla takip edilen yapımları arasında yer alan dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği araştırılırken, yayın günü ve başlama saati de gündemdeki yerini koruyor.
Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM VAR MI?
Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Taşacak Bu Deniz, yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.