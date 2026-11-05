VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA | VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Ortaöğrenim ve üniversite öğrencileri VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırırken, burs ödeme tutarları ve sonuç sorgulama ekranı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler ve başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar…
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvurularına ilişkin değerlendirme süreci devam ediyor. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının incelenmesi henüz tamamlanmadı. Değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından burs sonuçları VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
5 Kasım 2026 itibarıyla ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ve saate ilişkin resmi bir takvim bulunmuyor. Önceki yıllardaki süreçler dikkate alındığında ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin sonuçları ise başvuru kontrolleri ve veri doğrulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR, BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, erişime açılacak sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen kişisel bilgilerini girerek başvuru durumlarını öğrenebilecek.
2026-2027 eğitim döneminde VGM yükseköğrenim bursu aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Burs ödemeleri, ekim-mayıs ayları arasındaki 8 aylık dönemde gerçekleştiriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme işlemleri ise öğrenim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Hak sahiplerinin sonuçların açıklanmasının ardından talep edilen belgeleri ve banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe teslim etmesi gerekiyor.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
VGM yükseköğrenim bursundan Türkiye'deki üniversitelerin örgün önlisans ve lisans programlarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler yararlanabiliyor. Başvurular, Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve ilgili değerlendirme kriterleri doğrultusunda incelenerek belirlenen kontenjanlar kapsamında sonuçlandırılıyor.