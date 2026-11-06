Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? | Adalet Bakanlığı son dakika

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 15 bin personel alımında gözler sınav ve değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Haziran ayında başvuruların tamamlandığı süreçte bazı kadroların sonuçları açıklanırken tüm alımları kapsayan nihai liste henüz yayımlanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 'in sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanmasına yönelik hedefinin ardından adaylar, başvuru yaptıkları kadroya ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sonuçların kasım ayı sona ermeden duyurulacağını bildirmesi üzerine nefesler tutuldu. Açıklamaya göre, alım kapsamında başarılı olan adayların yıl sonuna kadar göreve başlaması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuç heyecanı yaşanıyor. Haziran ayında başvurularını tamamlayan adaylar, zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi ve diğer kadrolar için değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar, başvuru yaptıkları kadroya ve birime göre ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün (pgm.adalet.gov.tr) internet sitesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (cte.adalet.gov.tr) duyurular sayfasından sonuç listelerine ulaşılabilecek.

Ayrıca adaylar, başvuru yaptıkları adliyelerin resmi internet sitelerinde yayımlanacak sınav sonuçlarını ve başarılı aday listelerini takip edebilecek. Sonuç sorgulama ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar, ilgili birimlerin yayımlayacağı duyurularda yer alacak.