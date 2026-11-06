Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Haftanın son iş gününde akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, 6 Kasım Cuma TV yayın akışı listesine odaklandı. Ulusal kanalların merakla beklenen yapımları ve eğlence programları arasındaki rekabet sürerken, bu akşamın ekran tercihleri de şekillenmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle yayınlanacak, hangi filmler ekrana gelecek? İşte 6 Kasım 2026 Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...