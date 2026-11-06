Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Haftanın son iş gününde akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, 6 Kasım Cuma TV yayın akışı listesine odaklandı. Ulusal kanalların merakla beklenen yapımları ve eğlence programları arasındaki rekabet sürerken, bu akşamın ekran tercihleri de şekillenmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle yayınlanacak, hangi filmler ekrana gelecek? İşte 6 Kasım 2026 Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz'la Joker
23.15 Daha 17/Tekrar
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
07.55 Kalk Gİdelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Teşkilat
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Çapraz Ateş
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye
00.15 MasterChef Türkiye
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Ölümcül Çarpışma
22.20 Ip Man: Kung Fu Ustası/Yabancı Sinema
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan İle Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
22.00 Ölümcül Uçuş
23.45 Ölümcül Uçuş