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Haberler Yaşam Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? | BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

6 Kasım Cuma akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Sevilen diziler, yarışma programları ve sinema filmleri arasında tercih yapmak isteyenler, bu akşamın yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in 6 Kasım Cuma yayın akışı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Haftanın son iş gününde akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, 6 Kasım Cuma TV yayın akışı listesine odaklandı. Ulusal kanalların merakla beklenen yapımları ve eğlence programları arasındaki rekabet sürerken, bu akşamın ekran tercihleri de şekillenmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle yayınlanacak, hangi filmler ekrana gelecek? İşte 6 Kasım 2026 Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

23.15 Daha 17/Tekrar

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

07.55 Kalk Gİdelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Teşkilat

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Çapraz Ateş

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.00 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye

00.15 MasterChef Türkiye

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Ölümcül Çarpışma

22.20 Ip Man: Kung Fu Ustası/Yabancı Sinema

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan İle Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

22.00 Ölümcül Uçuş

23.45 Ölümcül Uçuş

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