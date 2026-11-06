Haberler Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığının dikkat çeken 2027 yılı bütçesi! Kültür ve Turizm Bakanlığının dikkat çeken 2027 yılı bütçesi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının 2027 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sundu. Geleceğe Miras projesi kapsamında 2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını açıklayan Ersoy; arkeolojik kazılardan müzecilik yatırımlarına, kültürel mirasın korunmasından sanat desteklerine kadar yürütülen çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini anlattı. Ersoy, 2027’de Kültür Yolu Festivali’nin 32 ile yayılmasının, kazı ve araştırma sayısının 820’ye çıkarılmasının ve önemli müzecilik projelerinin ziyaretçilerle buluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi. SABAH









Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye'nin dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmanın ötesine geçtiğini belirterek turizmde ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Turizmde elde edilen kazanımları sürekli ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Ersoy, "Hedefimiz; ziyaretçi sayısındaki gücümüzü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 ilimize, 12 aya yayılan daha dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmektir." dedi.

TURİZMDE DOKUZ AYDA 51 MİLYAR 278 MİLYON DOLAR GELİR 2026'nın ilk dokuz ayının küresel turizm açısından zorlu geçtiğine işaret eden Ersoy; bölgesel çatışmalar, hava sahası kapanmaları ve yükselen ulaşım maliyetlerine rağmen Türkiye turizminin güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu belirtti. Ocak-eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıklayan Ersoy, turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Aynı dönemde ortalama kalış süresinin 10,34 gece olduğunu kaydeden Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcamasının ise 119,9 dolara ulaştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası turist sayısında 2017'de sekizinci sıradayken 2025'te dördüncülüğe yükseldiğini hatırlatan Ersoy, aynı dönemde turizm geliri sıralamasında da 14'üncülükten yedinciliğe çıkıldığını ifade etti. Ersoy, bu başarıda kamu ve özel sektörün ortak emeğinin, güçlü ulaşım altyapısının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kesintisiz tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu vurguladı. 2027 TURİZM STRATEJİSİ BEŞ EKSENDE YÜRÜTÜLECEK Ersoy, küresel belirsizlikler karşısında sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla 2027 turizm politikasını beş stratejik eksende yürüteceklerini açıkladı. Mevcut pazarlardaki talebin korunması ve yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılacağını belirtti. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birlikleri sayesinde mevcut uçuş kapasitesinin korunacağını, yeni doğrudan seferlerle ilave koltuk kapasitesi sağlanacağını ifade eden Ersoy, uluslararası spor ve kültür organizasyonlarıyla Türkiye'nin küresel görünürlüğünün güçlendirileceğini söyledi. Veri ve yapay zekânın da talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını kaydetti. Formula 1'in bu stratejinin somut örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, "Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 heyecanını, 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden ülkemize kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.