AÖF VİZE TARİHLERİ 2026 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları

AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 güz dönemi vize sınav tarihleri netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte Aralık ayında gerçekleştirilecek olan ara sınavların oturum günleri belli oldu.