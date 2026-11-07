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AÖF VİZE TARİHLERİ 2026 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini ilan etti! Ders çalışma programlarını şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, vize sınavlarının yapılacağı tarihlere odaklandı. Üniversitenin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Peki AÖF güz dönemi vize sınavları tam olarak hangi tarihlerde düzenlenecek, sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte 2026-2027 AÖF güz dönemi vize sınav takviminin tüm detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 güz dönemi vize sınav tarihleri netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte Aralık ayında gerçekleştirilecek olan ara sınavların oturum günleri belli oldu.

AÖF VİZE TARİHLERİ 2026

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları (vize), 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

AÖF AKADEMİK TAKVİM

Güz Dönemi Ara Sınavı 05-06 Aralık 2026

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2027

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11 Nisan 2027

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29-30 Mayıs 2027

Yaz Okulu Sınavı 21 Ağustos 2027

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