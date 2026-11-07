AÖF VİZE TARİHLERİ 2026 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları

AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 güz dönemi vize sınav tarihleri netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte Aralık ayında gerçekleştirilecek olan ara sınavların oturum günleri belli oldu.
AÖF VİZE TARİHLERİ 2026
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları (vize), 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
AÖF AKADEMİK TAKVİM
Güz Dönemi Ara Sınavı 05-06 Aralık 2026
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2027
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11 Nisan 2027
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29-30 Mayıs 2027
Yaz Okulu Sınavı 21 Ağustos 2027