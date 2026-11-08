10 Kasım resmi tatil mi? Okullar ve iş yerleri açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde resmi tatil sorusu yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde saat 09.05'te anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım 2026 resmi tatil takviminde yer alıyor mu? Okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları 10 Kasım Salı günü açık mı olacak?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Hayır, 10 Kasım resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 10 Kasım, resmi tatil veya genel tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları, bankalar, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim ve öğretime ara verilmeyecek. Öğrenciler ve öğretmenler okullarda düzenlenecek anma programlarına katılacak.
10 KASIM'DA BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
10 Kasım Salı günü resmi tatil kapsamında olmadığından bankalar, noterler, kamu kurumları ve diğer resmi kuruluşlar normal mesai saatlerinde hizmet verecek.