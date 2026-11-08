Haberler Yaşam 10 Kasım resmi tatil mi? Okullar ve iş yerleri açık mı? 10 Kasım resmi tatil mi? Okullar ve iş yerleri açık mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde 10 Kasım 2026 Salı günü anılacak. Bu özel günde resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağı, okulların, kamu kurumlarının ve iş yerlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu? İşte merak edilenler... HABER MERKEZİ









10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde resmi tatil sorusu yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde saat 09.05'te anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım 2026 resmi tatil takviminde yer alıyor mu? Okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları 10 Kasım Salı günü açık mı olacak?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? Hayır, 10 Kasım resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 10 Kasım, resmi tatil veya genel tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları, bankalar, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek.