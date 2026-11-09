BİM AKTÜEL 10-11-13 KASIM İNDİRİM KATALOĞU|| BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yeni haftanın fırsatları ortaya çıktı. 10, 11 ve 13 Kasım tarihlerinde satışa çıkacak kampanyalı ürünler dikkat çekti. Özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, eğitici kutu oyunları ve puzzle çeşitleri uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Peki, BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürün kaç TL? İşte BİM'in bu haftaki indirim fırsatları, ürünleri ve güncel fiyat listesi…