BİM AKTÜEL 10-11-13 KASIM İNDİRİM KATALOĞU|| BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yeni haftanın fırsatları ortaya çıktı. 10, 11 ve 13 Kasım tarihlerinde satışa çıkacak kampanyalı ürünler dikkat çekti. Özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, eğitici kutu oyunları ve puzzle çeşitleri uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Peki, BİM 10-13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürün kaç TL? İşte BİM'in bu haftaki indirim fırsatları, ürünleri ve güncel fiyat listesi…
BİM AKTÜEL 10 KASIM 2026 KATALOĞU
Zühre Ana Karadut Özü (670 g): 229 TL
Milka Oreolu Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata (86 g): 119 TL
Doğuş Rize Siyah Çay (1 kg): 320 TL
Pepsi Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 179 TL
Sarıyer Karışık Tropik Meyveli İçecek (1 L): 42,50 TL
Kaave Filtre Kahve (250 g): 199 TL
Organuca Zencefilli İçecek Ginger Shot (3x60 ml): 179 TL
Nestle 1927 Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret (8x28 g): 99 TL
Ülker Passion Portakal ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata (60 g): 49 TL
Ülker Dido Maxi (47 g): 25 TL
Bifa Kakaolu Kremalı Oyuncaklı Yumurta (20 g): 29 TL
New Yorkers Sütlü, Bitter ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye (180 g): 99 TL
Ülker Hanımeller Şeften Sütlü Çikolatalı Frambuazlı Tart Kurabiye (108 g): 42 TL
Eti Petit Beurre Çikolatalı Kremalı Kakaolu Bisküvi (247,5 g): 69 TL
Çokoprens Kakaolu Fındıklı Kremalı Sandviç Bisküvi (480 g): 80 TL
Bifa Sütlü Kremalı Bisküvi (3x360 g): 159 TL
Züber Protein Bar Çeşitleri: 55 TL
Wapps Sütlü Çikolata Kaplamalı Krema Dolgulu Kakaolu Kek (168 g): 75 TL
Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri (315 g): 209 TL
Patislove Çikolata Kaplı Portakallı Şekerleme (80 g): 59 TL
Mom Organic Karışık Meyve Aromalı Dondurularak Kurutulmuş Organik Bonbon Şeker (50 g): 89 TL
Haribo Meyve ve Kremalı Yoğurt Aromalı Karışık Yumuşak Şeker Tropifrutti (200 g): 59 TL
Mixmey Meyve Pestili (80 g): 95 TL
Züber Çikolata (42 g): 99 TL
Tayaş Damla Toz Dolgulu Yumuşak Şekerlemeli Draje Çeşitleri (200 g): 55 TL
Toynero Meyveli Sihirli Sakız (60 g): 45 TL
Doritos Storm Mısır Cipsi (215 g): 74,50 TL
Fellas Kuruyemiş Bar (3x30 g): 140 TL
Keyifçe Kabuklu Ceviz (1 kg): 179 TL
Mr. Green Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 79,00 TL
Art Çamaşır Sodası (500 g): 55,00 TL
Güldal Kıvamlı Klasik Çamaşır Suyu (4 L): 119,00 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu (5 L): 259,00 TL
Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L / 50 Yıkama): 209,00 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı (2500 ml / 50 Yıkama): 209,00 TL
ABC Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (1440 ml): 125,00 TL
Peros Toz Deterjan (12 kg / 80 Yıkama): 449,00 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti (100'lü / Dev Ekonomi): 279,00 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu: 49,00 TL
Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 39,00 TL
Kağıt ve Hijyen ÜrünleriJenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 425,00 TL
Familia Natural Kağıt Havlu (16'lı): 219,00 TL
Familia Natural Tuvalet Kağıdı (48'li Mega Paket): 359,00 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu (4x70'li): 99,00 TL
Familia Plus Natural Çek-Al Mendil (150'li): 32,00 TL
Molped Günlük Ped İncecik (30'lu): 49,00 TL
Molped Supernight Hijyenik Ped Gece (8'li Mega Fırsat 30): 139,00 TL
Papia Alttan Çekmeli Kağıt Havlu (250'li 3 Katlı): 135,00 TL
Fresh Baby Mini Islak Mendil: 49,00 TL
Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 45,00 TL
Duru Katı Sabun (1000 g): 135,00 TL
Morfose Fön Suyu (240 ml): 169,00 TL
Morfose Saç Maskesi (25 ml): 25,00 TL
Pantene Şampuan (625 ml): 179,00 TL
Dushy Duş Jeli (1 L): 95,00 TL
Işıl Sıvı Sabun (750 ml): 59,50 TL
Silver Rose Vücut Losyonu (500 ml): 89,00 TL
Coşkun Dana Kangal Sucuk (400 g): 289,00 TL
Polonez Hindi Füme (2x90 g): 69,00 TL
Lezita Piliç Döner (200 g): 49,00 TL
Banvit Çıtır Tavuk Burger (720 g): 249,00 TL
Banvit Çıtır Tavuk Parçaları (700 g): 209,00 TL
Erpiliç Piliç Schnitzel (1000 g): 139,00 TL
Peynir ÇeşitleriYörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 419,00 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir (2x250 g): 159,00 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir (450 g / 3 Dilim): 279,00 TL
Kiri Labne (3x150 g): 155,00 TL
Torku Dilimli Cheddarlı Peynir (200 g): 129,00 TL
Yörsan %0,5 Yağlı Süt (1 L): 41,50 TL
İçim Laktozsuz Kefir (1 L): 89,50 TL
Sek %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 155,00 TL
Eker Ayran (1 L): 52,50 TL
Sek Ayran (200 ml): 10,00 TL
Dost Orman Meyveli Süt (200 ml): 16,00 TL
Sek Quark (140 g): 54,50 TL
Dimes Kakaolu Protein Milkshake (310 ml): 49,50 TL
Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos (200 ml): 21,50 TL
BİM AKTÜEL 11 KASIM 2026 KATALOĞU
Monster Abra A5 V22.5.3 Oyun Bilgisayarı: 49.990,00 TL
Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı (Masaüstü Kasası): 59.990,00 TL
Pusat Reflex Core Oyuncu Mouse: 799,00 TL
Homendra Mobilya Ürünleri2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.690,00 TL
Orta Sehpa (2'li): 1.990,00 TL
2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı: 6.990,00 TL
Çekmeceli Komodin: 1.390,00 TL
2 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 4.690,00 TL
5 Bölmeli Duvara Asılan Banyo Dolabı: 1.790,00 TL
BİM AKTÜEL 13 KASIM 2026 KATALOĞU
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 Farklı Ürün Seçeneği): 25,00 TL
Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299,00 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49,00 TL
Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69,00 TL
Çemberli Badya (~4,5 L): 75,00 TL
Emaye ve Pişirme ÜrünleriDesenli Emaye Bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549,00 TL
Desenli Emaye Saklama Kabı (6 Parça / 14-16-18 cm): 649,00 TL
Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579,00 TL
Desenli Emaye Sosluk (~14 cm / ~1,5 L): 349,00 TL
Amboss Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm / 7 Farklı Emoji Şekilli): 449,00 TL
Bonera Çaydanlık (304 Kalite Paslanmaz Çelik / Demlik ~1 L, Sülük ~2 L): 999,00 TL
Cook Love Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149,00 TL
Gold Saplı Tek Fiyat Akasya Mutfak Gereçleri (~33 cm / Kepçe, Kaşık, Spatula, Delikli Spatula): 99,00 TL
Okyanus Home Kase Seti (2'li / ~2,5 L - ~4 L): 129,00 TL
Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89,00 TL
Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75,00 TL
Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45,00 TL
Ören Bayan Dora Yumak (2'li / Farklı renklerde): 89,00 TL
Ören Bayan Kristal Yumak (2'li / Farklı renklerde): 89,00 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek (2XL, 3XL / Büyük Beden): 349,00 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349,00 TL
Kaşkorse Sweat Kadın (S/M, L/XL): 299,00 TL
Kiğılı Dynamic Tam Fermuarlı Garnili Polar (S/M, L/XL): 739,00 TL
Alt GiyimKaşkorse Pantolon Kadın (S/M, L/XL): 299,00 TL
GHOSS Eşofman Altı Erkek (Şardonlu): 269,00 TL
GHOSS Eşofman Altı Kadın (Şardonlu): 269,00 TL
Kiğılı Dynamic Pantolon Erkek (M, L, XL): 719,00 TL
Dokuma Pantolon Erkek (S/M, L/XL, 2XL): 419,00 TL
Kiğılı Dynamic Fanila Erkek (M, L, XL): 179,00 TL
Kiğılı Dynamic Boxer Erkek (M, L, XL): 149,00 TL
Trekking Ayakkabı Erkek (42-43 numara): 799,00 TL
Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek (Kadın 36-41 / Erkek 41-46 numara): 129,00 TL
Termal Çorap Kadın (S/M, M/L, L/XL): 149,00 TL
Penti Külotlu Çorap Kadın (40 Denye / Siyah / 2 ve 3 beden seçenekleri): 89,00 TL
Penti Pantolon Çorabı Kadın (40 Denye / Siyah ve ten / Standart beden): 49,00 TL
Bolero Uyku Çorabı Kadın: 45,00 TL
Paşabahçe Bouquet Çay Bardağı Seti (6'lı / ~170 cc): 219,00 TL
Glass in Love Cam Kupa Seti (6'lı / ~190 ml): 229,00 TL
Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı (3'lü / ~390 cc): 109,00 TL
Paşabahçe Tokio Su Bardağı (3'lü / ~270 cc): 89,00 TL
Rakle Renkli Meşrubat Bardağı (~390 cc): 49,00 TL
LAV Desenli Saklama Kabı (~240 cc): 49,00 TL
LAV Tasty Cam Kavanoz (~575 cc): 35,00 TL
LAV Tasty Cam Kavanoz (~1050 cc): 45,00 TL
Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (~12 cm): 30,00 TL
PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999,00 TL
PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199,00 TL
PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399,00 TL
6'lı Valiz Organizer: 135,00 TL
Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459,00 TL
Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek / 29/30-31/32 numara): 459,00 TL
Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek / 5-6, 7-8 yaş): 79,00 TL