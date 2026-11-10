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Haberler Yaşam 10 Kasım Süper Loto çekilişi sonuçlandı: Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar duyuruldu

10 Kasım Süper Loto çekilişi sonuçlandı: Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar duyuruldu

Süper Loto’nun 10 Kasım 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Noter denetiminde gerçekleştirilen çekilişte milyonlarca liralık ikramiyeyi devreden şanslı numaralar Milli Piyango Online üzerinden ilan edildi. Bilet sahipleri sonuç ekranından sorgulama yapmaya başladı.

SABAH

Giriş Tarihi:

10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın merakla beklenen çekilişinde açıklanan numaralarla birlikte ikramiye dağılımı da netleşti. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranından kazanan numaraları inceleyebiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
10 Kasım 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti. İşte sonuçlar: 19, 22, 35, 43, 46, 59

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?
Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır. Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler. İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir. Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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