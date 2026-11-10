17 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın önerileri ve öne çıkan indirimli fiyatlar

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren perakende zinciri BİM, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Tüketicilerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan "Haftanın Önerileri" listesinde mutfakların temel ihtiyaçlarından şarküteri ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 g - 42,50 TL

Protein Ocn Ahududu Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL

Protein Ocn Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g - 899 TL

Protein Ocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg - 799 TL

Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 g - 699 TL

Protein Ocn Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL

Protein Ocn %100 Fıstık Ezmesi 330 g - 149 TL

Protein Ocn Multivitamin - 219 TL

Protein Ocn ZMA - 219 TL

Protein Ocn Vitamin D3 - 199 TL

Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 g - 109 TL

Eszet Sütlü İnce Çikolata 75 g - 79 TL

Sek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L - 59,50 TL

Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker 20 g - 89 TL

Ülker Badem Kraker 135 g - 35 TL

Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 g - 159 TL

Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5x7 g - 45 TL

Milka Fındıklı Pralin Çikolata 105 g - 159 TL

Eti Paykek Mozaik Kek 200 g - 45 TL

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g - 59 TL

Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker 66 g - 33 TL

Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı 34 g - 13 TL

Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 g - 29,50 TL

Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek 55 g - 27 TL

Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 35 g - 69,50 TL

Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 g - 29,50 TL