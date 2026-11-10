  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 17 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın önerileri ve öne çıkan indirimli fiyatlar

17 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın önerileri ve öne çıkan indirimli fiyatlar

BİM’in yeni döneme ait “Haftanın Önerileri” aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Temel gıdadan süte, atıştırmalıklardan protein ürünlerine kadar pek çok cazip fırsatın yer aldığı güncel listedeki öne çıkan fiyatları derledik.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren perakende zinciri BİM, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Tüketicilerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan "Haftanın Önerileri" listesinde mutfakların temel ihtiyaçlarından şarküteri ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 g - 42,50 TL

Protein Ocn Ahududu Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL

Protein Ocn Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g - 899 TL

Protein Ocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg - 799 TL

Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 g - 699 TL

Protein Ocn Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL

Protein Ocn %100 Fıstık Ezmesi 330 g - 149 TL

Protein Ocn Multivitamin - 219 TL

Protein Ocn ZMA - 219 TL

Protein Ocn Vitamin D3 - 199 TL

Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 g - 109 TL

Eszet Sütlü İnce Çikolata 75 g - 79 TL

Sek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L - 59,50 TL

Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker 20 g - 89 TL

Ülker Badem Kraker 135 g - 35 TL

Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 g - 159 TL

Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5x7 g - 45 TL

Milka Fındıklı Pralin Çikolata 105 g - 159 TL

Eti Paykek Mozaik Kek 200 g - 45 TL

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g - 59 TL

Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker 66 g - 33 TL

Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı 34 g - 13 TL

Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 g - 29,50 TL

Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek 55 g - 27 TL

Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 35 g - 69,50 TL

Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 g - 29,50 TL

Fide Ton Balığı 3x160 g - 165 TL

Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 28,50 TL

Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g - 72,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 275 TL

Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg - 85 TL

Aly Tortilla Lavaş 450 g - 69 TL

Calve Ranch Sos XL 380 g - 89,50 TL

Tat Acılı Ketçap 390 g + Acılı Sriracha 350 g - 99,50 TL

Tat Domates Püresi 3x200 g - 49,50 TL

Gourmy Çeşni Çeşitleri 80-90 g - 49,50 TL

Today Çikolatalı Kruvasan 6x40 g - 85 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g - 499 TL

Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 650 g - 139 TL

İnci Tahin 1 kg - 159 TL

Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg - 149 TL

Swedent Çikolata Sos Çeşitleri 300 g - 169 TL

Bizim Paket Margarin 4x250 g - 159 TL

Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 10x70 g - 119 TL

Kent Karbonat 1 kg - 75 TL

Dr. Oetker Panko 200 g - 55 TL

Dr. Oetker Galeta Unu 200 g - 39 TL

Dr. Oetker Mısır Unu 200 g - 23 TL

Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL

Yörsan Tereyağı 700 g - 419 TL

Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g - 379 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 349 TL

Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g - 165 TL

Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 g - 72,50 TL

Sek Çilekli Quark 140 g - 57,50 TL

Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 159 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 209 TL

Yörsan Ayran 2 L - 84,50 TL

Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L - 64,50 TL

Alpro Yulaflı İçecek 1 L - 159 TL

Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L - 69,50 TL

Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml - 47,50 TL

Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml - 47,50 TL

Sek Yaban Mersinli Quark 250 ml - 79,50 TL

Banvit Piliç Tempura Nugget 700 g - 179 TL

Coquette Latte Pasta 600 g - 209 TL

Pek Food Ispanaklı Katmer Börek 580 g - 145 TL

Feast Elma Dilim Patates 1 kg - 119 TL

Superfresh Milföy Hamuru 1 kg - 154 TL

Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger 500 g - 299 TL

Akşeker Soslu Dana Döner 500 g - 249 TL

Akşeker Dana Cheese & Steak 500 g - 249 TL

Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç 200 g - 199 TL

Akşeker Karma Çorba Çeşitleri 480 g - 129 TL

Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav 250 g - 75 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA