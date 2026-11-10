17 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın önerileri ve öne çıkan indirimli fiyatlar

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren perakende zinciri BİM, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Tüketicilerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan "Haftanın Önerileri" listesinde mutfakların temel ihtiyaçlarından şarküteri ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.
Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 g - 42,50 TL
Protein Ocn Ahududu Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL
Protein Ocn Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g - 899 TL
Protein Ocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg - 799 TL
Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 g - 699 TL
Protein Ocn Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL
Protein Ocn %100 Fıstık Ezmesi 330 g - 149 TL
Protein Ocn Multivitamin - 219 TL
Protein Ocn ZMA - 219 TL
Protein Ocn Vitamin D3 - 199 TL
Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 g - 109 TL
Eszet Sütlü İnce Çikolata 75 g - 79 TL
Sek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L - 59,50 TL
Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker 20 g - 89 TL
Ülker Badem Kraker 135 g - 35 TL
Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 g - 159 TL
Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5x7 g - 45 TL
Milka Fındıklı Pralin Çikolata 105 g - 159 TL
Eti Paykek Mozaik Kek 200 g - 45 TL
Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g - 59 TL
Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker 66 g - 33 TL
Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı 34 g - 13 TL
Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 g - 29,50 TL
Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek 55 g - 27 TL
Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 35 g - 69,50 TL
Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 g - 29,50 TL
Fide Ton Balığı 3x160 g - 165 TL
Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 28,50 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g - 72,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 275 TL
Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg - 85 TL
Aly Tortilla Lavaş 450 g - 69 TL
Calve Ranch Sos XL 380 g - 89,50 TL
Tat Acılı Ketçap 390 g + Acılı Sriracha 350 g - 99,50 TL
Tat Domates Püresi 3x200 g - 49,50 TL
Gourmy Çeşni Çeşitleri 80-90 g - 49,50 TL
Today Çikolatalı Kruvasan 6x40 g - 85 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g - 499 TL
Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 650 g - 139 TL
İnci Tahin 1 kg - 159 TL
Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg - 149 TL
Swedent Çikolata Sos Çeşitleri 300 g - 169 TL
Bizim Paket Margarin 4x250 g - 159 TL
Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 10x70 g - 119 TL
Kent Karbonat 1 kg - 75 TL
Dr. Oetker Panko 200 g - 55 TL
Dr. Oetker Galeta Unu 200 g - 39 TL
Dr. Oetker Mısır Unu 200 g - 23 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL
Yörsan Tereyağı 700 g - 419 TL
Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g - 379 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 349 TL
Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g - 165 TL
Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 g - 72,50 TL
Sek Çilekli Quark 140 g - 57,50 TL
Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 159 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 209 TL
Yörsan Ayran 2 L - 84,50 TL
Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L - 64,50 TL
Alpro Yulaflı İçecek 1 L - 159 TL
Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L - 69,50 TL
Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml - 47,50 TL
Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml - 47,50 TL
Sek Yaban Mersinli Quark 250 ml - 79,50 TL
Banvit Piliç Tempura Nugget 700 g - 179 TL
Coquette Latte Pasta 600 g - 209 TL
Pek Food Ispanaklı Katmer Börek 580 g - 145 TL
Feast Elma Dilim Patates 1 kg - 119 TL
Superfresh Milföy Hamuru 1 kg - 154 TL
Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger 500 g - 299 TL
Akşeker Soslu Dana Döner 500 g - 249 TL
Akşeker Dana Cheese & Steak 500 g - 249 TL
Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç 200 g - 199 TL
Akşeker Karma Çorba Çeşitleri 480 g - 129 TL
Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav 250 g - 75 TL