Ankara'da kar yağışı başladı: Meteoroloji tarih verdi: Hava o günden sonra değişecek

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin son hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış görülecek.
SICAKLIKLAR ARTIYOR: ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yükselmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü şiddetli lodos etkili olacak. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
HAFTA SONU YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR
Çarşamba günü sıcaklıkların yükselmesinin ardından yağışlı hava perşembe gününden itibaren yeniden etkisini gösterecek. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Uşak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü ise yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin pazar günü de birçok bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.
BAŞKENT'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Ankara'da sabah saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezinde zaman zaman lapa lapa yağan kar, park ve bahçeler başta olmak üzere yeşil alanları beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde karın zeminde tutunduğu görülürken, yağışın ulaşımda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.