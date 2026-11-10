Haberler Yaşam Ankara'da kar yağışı başladı: Meteoroloji tarih verdi: Hava o günden sonra değişecek Ankara'da kar yağışı başladı: Meteoroloji tarih verdi: Hava o günden sonra değişecek SON DAKİKA: Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Ankara, Bolu ve Düzce'de kar etkili olurken, hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren yükselmesi, hafta sonuna doğru ise yeni bir yağış dalgasının ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor. HABER MERKEZİ









SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin son hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış görülecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR: ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yükselmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü şiddetli lodos etkili olacak. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.