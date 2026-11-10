ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 11 KASIM? | ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI MI?

Başkent Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar, okullarda tatil beklentisini artırdı. 11 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, gözler Ankara Valiliğinden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Öğrenciler ve veliler, kar tatili kararına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.
11 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası öğrenciler, 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Başkentte eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, şu ana kadar il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Mevcut bilgilere göre okullarda eğitimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?
Ankara Valiliğinin 11 Kasım Çarşamba günü için kar tatiline ilişkin henüz resmî bir duyurusu bulunmuyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelebilecek olası son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Tatil kararı alınması durumunda duyurunun Valiliğin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da 11 Kasım Çarşamba günü soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerine göre başkentte puslu bir hava görülebilirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.