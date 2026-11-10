Haberler Yaşam ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 11 KASIM? | ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI MI? ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 11 KASIM? | ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI MI? Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler, Ankara Valiliğinden gelecek kar tatili açıklamasına odaklandı. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? İşte son gelişmeler... HABER MERKEZİ









Başkent Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar, okullarda tatil beklentisini artırdı. 11 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, gözler Ankara Valiliğinden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Öğrenciler ve veliler, kar tatili kararına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

11 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası öğrenciler, 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Başkentte eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, şu ana kadar il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Mevcut bilgilere göre okullarda eğitimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.