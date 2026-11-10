İSKİ SU KESİNTİSİ 10 KASIM | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi 10 Kasım

İstanbul 'da 10 Kasım Salı günü su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz gün birçok ilçede meydana gelen su arızalarının ardından gözler İSKİ'nin yayımladığı son kesinti programına çevrildi. İstanbullular, yaşadıkları bölgede kesinti olup olmadığını ve suların hangi saatlerde yeniden verileceğini öğrenmek istiyor.

10 KASIM İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

10 Kasım Salı sabahı itibarıyla yayımlanan kayıtlara göre İstanbul genelinde aktif bir su kesintisi bulunmuyor. Ancak gün içerisinde yaşanabilecek olası şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler meydana gelebilir. İstanbulluların mağduriyet yaşamamak için İSKİ'nin güncel duyurularını takip etmesi ve mahallelerine ilişkin bilgileri kontrol etmesi önem taşıyor.