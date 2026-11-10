İzmir'deki acı olay sonrası yayın akışı değişti! O dizinin yeni bölümü saatler kala yayına verilmedi...

Evlilik Güzeldir dizisinin 9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanması beklenen 10. bölümü, İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan fabrika patlaması nedeniyle ekrana gelmedi. Patlamada 17 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından alınan yayın kararı doğrultusunda dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışından çıkarıldı.
Dizinin yayın saatinde TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluştu.
EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Evlilik Güzeldir dizisinin ertelenen 10. bölümünün 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili olası değişikliklerin TRT 1'in resmi yayın akışından takip edilmesi gerekiyor.