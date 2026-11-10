KPSS ŞARTI YOK: Millî Saraylar sözleşmeli personel alacak!

İlanda 17 itfaiyeci, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 restoratör (kalemkar) ve 4 destek personeli (şoför) kadrosu yer aldı. Adaylar, başvurularını 7-17 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak tamamlayabilecek.

KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Millî Saraylar tarafından yayımlanan ilana göre pozisyonların öğrenim, KPSS ve yaş şartları şöyle:

Unvan Kontenjan KPSS şartı Yaş şartı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 12 KPSSP93 en az 60 45 yaşını doldurmamış olmak Restoratör (Kalemkâr) 5 KPSSP93 en az 60 35 yaşını doldurmamış olmak İtfaiyeci 17 KPSSP93 en az 60 35 yaşını doldurmamış olmak Destek Personeli (Şoför) 4 KPSS şartı yok 40 yaşını doldurmamış olmak

Ön lisans mezunlarına ayrılan 34 kadro için 2026 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor. Şoför kadrosunda ise en az lise mezunu olmak yeterli olacak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

12 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna herhangi bir ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek. Adayların silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olması veya silahlı özel güvenlik sertifikası ya da kimlik kartı başvurusunu gösteren belgeyi sunması gerekiyor.

Ayrıca adayların mesleki ve sağlık şartlarını taşıması, Millî Saraylar'ın hizmet birimlerinde gece ve gündüz vardiyalı çalışmaya uygun olması istenecek.

Bu kadro için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan ve 45 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.