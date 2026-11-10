KPSS ŞARTI YOK: Millî Saraylar sözleşmeli personel alacak!

Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımda farklı eğitim düzeylerinden adaylara başvuru imkanı sunulacak.
İlanda 17 itfaiyeci, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 restoratör (kalemkar) ve 4 destek personeli (şoför) kadrosu yer aldı. Adaylar, başvurularını 7-17 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak tamamlayabilecek.
KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Millî Saraylar tarafından yayımlanan ilana göre pozisyonların öğrenim, KPSS ve yaş şartları şöyle:
|Unvan
|Kontenjan
|KPSS şartı
|Yaş şartı
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|12
|KPSSP93 en az 60
|45 yaşını doldurmamış olmak
|Restoratör (Kalemkâr)
|5
|KPSSP93 en az 60
|35 yaşını doldurmamış olmak
|İtfaiyeci
|17
|KPSSP93 en az 60
|35 yaşını doldurmamış olmak
|Destek Personeli (Şoför)
|4
|KPSS şartı yok
|40 yaşını doldurmamış olmak
Ön lisans mezunlarına ayrılan 34 kadro için 2026 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor. Şoför kadrosunda ise en az lise mezunu olmak yeterli olacak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI
12 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna herhangi bir ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek. Adayların silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olması veya silahlı özel güvenlik sertifikası ya da kimlik kartı başvurusunu gösteren belgeyi sunması gerekiyor.
Ayrıca adayların mesleki ve sağlık şartlarını taşıması, Millî Saraylar'ın hizmet birimlerinde gece ve gündüz vardiyalı çalışmaya uygun olması istenecek.
Bu kadro için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan ve 45 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.
RESTORATÖR ALIMINDA HANGİ BÖLÜMLER KABUL EDİLECEK?
5 restoratör (kalemkâr) kadrosu için belirlenen ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Başvuru yapabilecek bölümler şöyle:
-Mimari Restorasyon
-İç Mekan Koruma ve Yenileme
-Restorasyon
-Restorasyon ve Konservasyon
-Bina Koruma ve Yenileme
-Eser Koruma
-Konservasyon
Adayların 2026 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.
Restoratör adayları uygulamalı sınavda mesleki bilgi ve becerileri üzerinden değerlendirilecek. İşin kavranması, araç ve malzeme bilgisi, iş güvenliği, zamanı kullanma ve işin niteliğine uygun şekilde tamamlanması ölçütleri ayrı ayrı 20 puan üzerinden değerlendirilecek.
17 İTFAİYECİ ALIMI YAPILACAK: C SINIFI EHLİYET ŞARTI
İtfaiyeci kadrosu için 17 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu pozisyona yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.
Adayların Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma veya İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ön lisans programlarından mezun olması gerekiyor. Ayrıca C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, vardiyalı çalışabilmek ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartları aranacak.
İtfaiyeci adayları uygulamalı sınavda fiziksel yeterlilik ve mesleki becerilerini gösterecek. Sınav parkurunda slalom, engel atlama, tünel, kuleye tırmanma, teçhizat kuşanma, hortum atma ve bağlantı kurma, depar, şınav ve barfiks etapları bulunacak.
KPSS ŞARTI OLMADAN 4 ŞOFÖR ALINACAK
Millî Saraylar'ın personel alımında KPSS şartı bulunmayan kadrolar da yer alıyor. 4 destek personeli (şoför) alımına en az lise mezunu erkek adaylar başvurabilecek.
Şoför adaylarının 40 yaşını doldurmamış olması ve hem C hem de D sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması gerekiyor.
Başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavda araç ve donanım bilgisi, sürüş becerisi, park ve manevra kabiliyeti, trafik algısı ve trafik kurallarına uyum değerlendirilecek.
Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan puan sıralamasına göre 20 kişi ve son sıradaki adayla eşit puan alanlar sözlü sınava alınacak.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Millî Saraylar personel alımı başvuruları 7-17 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak elektronik başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, Başkanlık tarafından aynı tarihlerde yayımlanan sınav ilanlarından yalnızca birine başvurabilecek.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma yerine YÖK tarafından kabul edilen denklik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemesi gerekecek. Askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden eksik veya hatalı görünen adayların da ilgili belgeleri başvuru sırasında sunması istenecek.
SINAVLARDA BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Her unvan için sınava çağrılacak aday sayıları ve değerlendirme yöntemleri de açıklandı.
Koruma ve güvenlik görevlisi: KPSS puan sıralamasına göre 120 aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı puanı KPSS ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıyla belirlenecek.
Restoratör: KPSS sıralamasına göre 50 aday uygulamalı sınava alınacak. Başarılı adaylardan 25'i sözlü sınava çağrılacak. Nihai puan KPSS, uygulamalı sınav ve sözlü sınav puanlarının ortalamasından oluşacak.
İtfaiyeci: KPSS sıralamasına göre 170 aday uygulamalı sınava alınacak. Başarılı olanlardan 85'i sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı puanı üç aşamanın ortalamasıyla hesaplanacak.
Şoför: Başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak. Başarılı adaylardan 20 kişi sözlü sınava çağrılacak. Nihai puan uygulamalı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıyla belirlenecek.
Uygulamalı ve sözlü sınavların her birinde başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekecek. Sınav sonuçlarına göre oluşturulacak başarı listesinde kontenjan sayısı kadar asıl adayın yanı sıra asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenecek.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranacak.
Kamu görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazananlar başvuruda bulunamayacak. Daha önceki sözlü sınavlara katılmaya hak kazandığı hâlde sınava girmeyen veya başarısız olan adaylar için de ilanda belirtilen kısıtlamalar uygulanacak.
Millî Saraylar 38 personel alımı için başvuruların 17 Kasım 2026 tarihinde sona ermesi nedeniyle adayların gerekli belgelerini ve başvuru şartlarını kontrol ederek işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.