Mankenlerin sırrı ortaya çıktı: Yoğurdun içine chia ve keten tohumu ekleyin: İşte zayıflamak isteyenlerin listesine girecek o tarif

Fazla kilolarından kurtulmak ve beslenme düzenine sağlıklı alternatifler eklemek isteyenler, pratik tarifleri araştırmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada ve diyet listelerinde öne çıkan yoğurtlu karışımlar, hem kolay hazırlanması hem de besleyici içeriğiyle ilgi görüyor.

Manken diyeti olarak da bilinen tarifte yeşil elma, yoğurt, yulaf ezmesi, chia tohumu ve keten tohumu bir araya geliyor. Cevizle zenginleştirilen bu karışım, özellikle akşam saatlerinde hafif bir öğün veya ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebiliyor.

YOĞURDUN İÇİNE CHİA VE KETEN TOHUMU EKLEYİN!

Tarifin öne çıkan malzemeleri arasında chia ve keten tohumu bulunuyor. Her iki tohum da yüksek lif içeriğiyle biliniyor. Su tutma özelliğine sahip chia tohumu, sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamı alırken keten tohumu da lif ve bitkisel omega-3 yağ asitleri sağlıyor.

Protein içeren yoğurt, lif bakımından zengin yulaf ve yeşil elmayla birleştiğinde ortaya besleyici bir karışım çıkıyor. Bu içerik, tokluk hissinin desteklenmesine ve dengeli beslenmeye katkı sağlayabiliyor.

Ancak hiçbir yiyeceğin veya karışımın vücuttaki yağları doğrudan mıknatıs gibi çekerek eritmesi mümkün değil. Kilo kontrolünde genel beslenme düzeni, porsiyon miktarı ve fiziksel aktivite belirleyici rol oynuyor.