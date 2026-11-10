Mankenlerin sırrı ortaya çıktı: Yoğurdun içine chia ve keten tohumu ekleyin: İşte zayıflamak isteyenlerin listesine girecek o tarif

Fazla kilolarından kurtulmak ve beslenme düzenine sağlıklı alternatifler eklemek isteyenler, pratik tarifleri araştırmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada ve diyet listelerinde öne çıkan yoğurtlu karışımlar, hem kolay hazırlanması hem de besleyici içeriğiyle ilgi görüyor.
Manken diyeti olarak da bilinen tarifte yeşil elma, yoğurt, yulaf ezmesi, chia tohumu ve keten tohumu bir araya geliyor. Cevizle zenginleştirilen bu karışım, özellikle akşam saatlerinde hafif bir öğün veya ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebiliyor.
YOĞURDUN İÇİNE CHİA VE KETEN TOHUMU EKLEYİN!
Tarifin öne çıkan malzemeleri arasında chia ve keten tohumu bulunuyor. Her iki tohum da yüksek lif içeriğiyle biliniyor. Su tutma özelliğine sahip chia tohumu, sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamı alırken keten tohumu da lif ve bitkisel omega-3 yağ asitleri sağlıyor.
Protein içeren yoğurt, lif bakımından zengin yulaf ve yeşil elmayla birleştiğinde ortaya besleyici bir karışım çıkıyor. Bu içerik, tokluk hissinin desteklenmesine ve dengeli beslenmeye katkı sağlayabiliyor.
Ancak hiçbir yiyeceğin veya karışımın vücuttaki yağları doğrudan mıknatıs gibi çekerek eritmesi mümkün değil. Kilo kontrolünde genel beslenme düzeni, porsiyon miktarı ve fiziksel aktivite belirleyici rol oynuyor.
MANKEN DİYETİ OLARAK BİLİNEN KARIŞIMIN MALZEMELERİ
Evde kolaylıkla hazırlanabilen tarif için gereken malzemeler şöyle:
-1 adet yeşil elma
-3-4 yemek kaşığı yoğurt
-1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
-1 yemek kaşığı chia tohumu
-1 yemek kaşığı keten tohumu
-İsteğe bağlı ceviz
YOĞURTLU ZAYIFLAMA KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Öncelikle yeşil elmayı iyice yıkayın ve küçük küpler halinde doğrayın. Ardından yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine doğradığınız elmaları, yulaf ezmesini, chia tohumunu ve keten tohumunu ekleyin.
Son olarak isteğe bağlı miktarda ceviz ilave ederek bütün malzemeleri güzelce karıştırın. Chia tohumlarının kıvam alması için karışımı buzdolabında bir süre bekletebilirsiniz.
Hazırlanan karışım, kişisel enerji ihtiyacına ve günlük beslenme düzenine göre ara öğün veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir.
BU KARIŞIM KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?
Yeşil elma ve yulafın lif içeriği, chia ve keten tohumunun tokluk hissini destekleyen özellikleri, yoğurdun protein içeriğiyle birleşiyor. Bu nedenle karışım, dengeli bir beslenme programında yer alabilecek alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.
Öte yandan tek başına bu tarifi tüketerek hızlı kilo vermek veya bölgesel yağ yakmak mümkün değil. Sağlıklı kilo kaybı için günlük kalori ihtiyacına uygun beslenmek, yeterli su içmek ve düzenli hareket etmek gerekiyor.
Chia ve keten tohumu lif bakımından zengin olduğundan tüketim miktarını kademeli artırmak ve yeterli su içmek önemli. Keten tohumunun öğütülmüş şekilde tüketilmesi besin öğelerinden yararlanmayı kolaylaştırabilir.