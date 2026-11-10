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Haberler Yaşam MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 9 KASIM?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 9 KASIM?

MasterChef Türkiye’de eleme gecesinin ardından yarışmacılar bu kez kaptanlık mücadelesi için tezgah başına geçti. Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın istediği yemeği en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, Mavi Takım kaptanı olabilmek için tüm hünerlerini ortaya koydu.Peki, 9 Kasım MasterChef’te Mavi ve Kırmızı Takım kadrolarında hangi yarışmacılar yer aldı? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, yeni haftaya takım kaptanlığı mücadelesiyle başladı. Eleme potasının ardından mutfağa çıkan isimler, şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde hazırlayarak Mavi Takım'ın kaptanı olabilmek için yarıştı. Birbirinden iddialı tabakların hazırlandığı gecede değerlendirme yapan şefler, kazanan ismi açıkladı.

Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan Tolğa, Mavi Takım'ın başına geçerken Kırmızı Takım kaptanlığı için Tolgahan'ı tercih etti. Böylece MasterChef'te haftanın iki takımı ve yeni rekabetin ilk adımları da şekillenmeye başladı. Peki, 9 Kasım MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım'da kimler yer aldı? İşte detaylar…

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Tolga mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı Tolga kırmızı takım kaptanı olarak Muhammed'i tercih etti.

MAVİ TAKIM:

Tolğa

Eyüp Can

Armağan-Burçin

Enes

Şadi

KIRMIZI TAKIM:

Tolgahan

Muhammed

Bahar

Şükran

Nurten

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