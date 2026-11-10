MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 9 KASIM?

MasterChef Türkiye 'de yarışmacılar, yeni haftaya takım kaptanlığı mücadelesiyle başladı. Eleme potasının ardından mutfağa çıkan isimler, şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde hazırlayarak Mavi Takım'ın kaptanı olabilmek için yarıştı. Birbirinden iddialı tabakların hazırlandığı gecede değerlendirme yapan şefler, kazanan ismi açıkladı.

Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan Tolğa, Mavi Takım'ın başına geçerken Kırmızı Takım kaptanlığı için Tolgahan'ı tercih etti. Böylece MasterChef'te haftanın iki takımı ve yeni rekabetin ilk adımları da şekillenmeye başladı. Peki, 9 Kasım MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım'da kimler yer aldı? İşte detaylar…