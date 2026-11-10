TARIM KREDİ'DE KASIM FIRSATLARI: 10-16 KASIM AKTÜEL KATALOĞU REYONLARDA!

10-16 Kasım tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim rüzgarı esiyor. Kavurmadan zeytinyağına, çaydan bakliyata kadar pek çok temel ihtiyaç ürününde etiketler güncellenirken, işte cep yakmayan o listeye dair merak edilen tüm detaylar..
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
Türk Kahvesi - 109,50 TL
Çay - 349 TL
Kadın ve erkek (keçe) terlik çeşitleri
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
2 L Zeytinyağı - 469 TL
Yoğurt - 155 TL
Kavurma - 379 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026