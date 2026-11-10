TARIM KREDİ'DE KASIM FIRSATLARI: 10-16 KASIM AKTÜEL KATALOĞU REYONLARDA!

10-16 Kasım tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim rüzgarı esiyor. Kavurmadan zeytinyağına, çaydan bakliyata kadar pek çok temel ihtiyaç ürününde etiketler güncellenirken, işte cep yakmayan o listeye dair merak edilen tüm detaylar..