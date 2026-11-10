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Haberler Yaşam TARIM KREDİ'DE KASIM FIRSATLARI: 10-16 KASIM AKTÜEL KATALOĞU REYONLARDA!

TARIM KREDİ'DE KASIM FIRSATLARI: 10-16 KASIM AKTÜEL KATALOĞU REYONLARDA!

Tarım Kredi'den alışveriş tutkunlarını sevindirecek haber geldi! Kasım ayının yeni aktüel kataloğunu yayınlayan market zinciri, kaliteli ürünü uygun fiyatla sunmak için düğmeye bastı. Sınırlı sayıda stoklarla raflarda yerini alan fırsat ürünleri tüketicinin radarındayken, işte haftanın öne çıkan indirimli fiyat tablosu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

10-16 Kasım tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim rüzgarı esiyor. Kavurmadan zeytinyağına, çaydan bakliyata kadar pek çok temel ihtiyaç ürününde etiketler güncellenirken, işte cep yakmayan o listeye dair merak edilen tüm detaylar..

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Türk Kahvesi - 109,50 TL

Çay - 349 TL

Kadın ve erkek (keçe) terlik çeşitleri

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

2 L Zeytinyağı - 469 TL

Yoğurt - 155 TL

Kavurma - 379 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

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