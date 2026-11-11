COP31 nedir, COP31 açılımı nedir? COP31 kaç gün sürecek?

Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele için kritik kararların alınacağı COP31, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çok sayıda ülkenin temsilcilerini bir araya getiren zirvede, küresel ısınmanın önlenmesi, karbon salımının azaltılması ve iklim krizinin ekonomik etkileri gibi önemli başlıklar görüşülüyor. Peki, COP31 ne zaman, hangi tarihte sona erecek, kaç gün sürecek ve COP31 kısaltmasının açılımı nedir? İşte merak edilenler...
COP31 AÇILIMI NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?
COP kısaltması, İngilizce "Conference of the Parties" ifadesinin baş harflerinden oluşur ve Türkçeye "Taraflar Konferansı" olarak çevrilir.
1992 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf olan 197 ülkeyi ve Avrupa Birliği'ni ifade eder.
COP31 NE ZAMAN, NEREDE VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
COP31 Antalya'da Antalya Expo Center'da yapılıyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Toplam 12 gün süren COP31'in gündeminde küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefleri, iklim finansmanı, yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık projeleri.