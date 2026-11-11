COP31 nedir, COP31 açılımı nedir? COP31 kaç gün sürecek?

Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele için kritik kararların alınacağı COP31, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çok sayıda ülkenin temsilcilerini bir araya getiren zirvede, küresel ısınmanın önlenmesi, karbon salımının azaltılması ve iklim krizinin ekonomik etkileri gibi önemli başlıklar görüşülüyor. Peki, COP31 ne zaman, hangi tarihte sona erecek, kaç gün sürecek ve COP31 kısaltmasının açılımı nedir? İşte merak edilenler...