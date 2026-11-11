Yüksek kolesterolün bu belirtilerine dikkat! Tırnaklardaki çizgiler ve ayaklardaki uyuşma uyarıyor

Kan akışındaki azalma, oksijenden zengin kanın kollara ve ayaklara ulaşmasını engelleyerek ağrıya ve rahatsız edici, karıncalanma hissine neden olabilir. Hastalığın bacaklar ve ayaklardaki diğer belirti ve semptomları arasında kramp, iyileşmeyen yaralar ve soğuk bacaklar veya ayaklar bulunur.' ifadelerini kullandı.

Yüksek kolesterol veya kalp damar hastalığı için kişinin diğer risk faktörleri geçmişi varsa, kolesterol seviyesini daha sık test ettirmesi gerekebileceğini belirten Boztosun, şunları kaydetti:

'Önerilen başlangıç yaşları erkekler için 20 ila 35, kadınlar için 20 ila 45 arasındadır. Normal kolesterol düzeyine sahip yetişkinlerin testi 5 yıl boyunca tekrar ettirmelerine gerek yoktur.