Yüksek kolesterolün bu belirtilerine dikkat! Tırnaklardaki çizgiler ve ayaklardaki uyuşma uyarıyor

Prof.Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterol nedenleri ve belirtileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Boztosun, yüksek kolesterolun atardamarları daralttığında veya tıkadığında, tırnaklar da dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine giden kan akışını sınırladığını belirterek, 'Bu, tırnaklarınızın altlarında koyu çizgiler bırakabilir. Deride ksantom adı verilen yumuşak, sarımsı büyümeler veya lezyonlar, yüksek kolesterol seviyelerine işaret edebilir.' ifadelerini kullandı.
'ZAYIF KİŞİLERDE YÜKSEK KOLESTEROL HASTASI OLABİLİR'
Yüksek kolesterol risk faktörleri arasında başta obezitenin geldiğini aktararan Boztosun, "Bu normal kiloya sahip kişilerde rastlanmayacak anlamına gelmiyor. Zayıf kişilerde yüksek kolesterol hastası olabilir. Yeterli fiziksel aktiviteye sahip değilseniz, tütün ürünleri ve fast food gıdalarda bulunanlar gibi çok fazla doymuş ve trans yağ tüketiyorsanız bunlar yüksek kolesterole zemin hazırlar. Ayrıca ailede yüksek kolesterol öyküsü varsa diyabet, böbrek hastalığı veya tiroid beziniz az çalışıyorsa, her yaştan, cinsiyetten ve etnik kökenden insan yüksek kolesterole sahip olabilir.' değerlendirmesinde bulundu.
'AYAKLARDA UYUŞMA VE KRAMP GÖRÜLEBİLİR'
Boztosun, bacak ve ayaklardaki uyuşukluk hissinin yüksek kolesterole dair bir bulgu olabileceğinin altını çizerek, 'Bacak atardamarlarınız tıkandığında yeterli ve gerekli miktarda oksijenden zengin kan alt kısmına ulaşmaz. Bacağınızı ağır ve yorgun hissedebilirsiniz. Kolesterol düzeyi yüksek olan çoğu insan, bacaklarda yanma ağrısından şikayet eder.
Kan akışındaki azalma, oksijenden zengin kanın kollara ve ayaklara ulaşmasını engelleyerek ağrıya ve rahatsız edici, karıncalanma hissine neden olabilir. Hastalığın bacaklar ve ayaklardaki diğer belirti ve semptomları arasında kramp, iyileşmeyen yaralar ve soğuk bacaklar veya ayaklar bulunur.' ifadelerini kullandı.
Yüksek kolesterol veya kalp damar hastalığı için kişinin diğer risk faktörleri geçmişi varsa, kolesterol seviyesini daha sık test ettirmesi gerekebileceğini belirten Boztosun, şunları kaydetti:
'Önerilen başlangıç yaşları erkekler için 20 ila 35, kadınlar için 20 ila 45 arasındadır. Normal kolesterol düzeyine sahip yetişkinlerin testi 5 yıl boyunca tekrar ettirmelerine gerek yoktur.
Doktorunuz, toplam kolesterol düzeyinizin yanı sıra LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinizi ölçmek için bir lipid paneli kullanabilir. Toplam kolesterol seviyeniz, kanınızdaki toplam kolesterol miktarıdır. LDL ve HDL kolesterol içerir. LDL düzeyleriniz çok yüksek ve HDL düzeyleriniz çok düşük olduğunda yüksek kolesterol tehlikeli olabilir.'