2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den gözler o tarihe çevrildi!

2026 KPSS Ön Lisans sınavından aldıkları puanları öğrenen adaylar, şimdi mezun oldukları bölümdeki başarı sıralarını görmek istiyor. ÖSYM'nin 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarını erişime açmasının ardından ön lisans adayları için de benzer bir duyuru bekleniyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanın aynı bölümden mezun olan adaylar arasındaki karşılığını gösteren branş sıralamaları için henüz resmi tarih verilmedi.
Sıralamaların hazırlanmasının ardından adayların kendi eğitim alanlarındaki başarı durumlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenmeleri bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Branş sıralamalarının yayımlanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak ilgili sınava ait branş bazında sıralama bölümünden bilgilere ulaşılabilecek.
Ancak 2026 KPSS Ön Lisans sıralamaları henüz erişime açılmadığı için bu işlemin yapılabilmesi ÖSYM'nin yeni duyurusuna bağlı olacak.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI HANGİ BİLGİLERE GÖRE BELİRLENİYOR?
ÖSYM'nin önceki dönemlerde uyguladığı branş sıralaması sisteminde adayların sınav puanlarıyla birlikte kayıtlı eğitim bilgileri esas alındı. Ön lisans adaylarının mezuniyet alanlarının belirlenmesinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan kayıtlar kullanıldı.
ÖSYM sisteminde işlem tarihinde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusu sırasında bildirilen öğrenim bilgileri dikkate alınabildi.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama, adayların sınavdan aldıkları puanı kendi eğitim alanlarındaki diğer katılımcıların sonuçlarıyla karşılaştırmalarına yardımcı olan bir bilgilendirme hizmeti. Bu sayede ön lisans mezunları yalnızca KPSSP93 puanlarını değil, aynı alandaki adaylar arasındaki başarı konumlarını da değerlendirebiliyor.