EKPSS BRANŞ SIRALAMA 2026 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri başladı mı? 2026 EKPSS tercih kılavuzu

Engelli memur adaylarının yakından izlediği 2026 EKPSS yerleştirme sürecinde tercih ve sonuç takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda adaylar, eğitim durumlarına ve puanlarına uygun kadrolar için tercihlerini tamamladı. Kamu kurumlarına yerleşme hayali kuran binlerce aday ise sonuç ekranına yöneldi. Peki, EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir, hangi kadrolara kaç kişilik alım yapıldı? İşte 2026 EKPSS tercih sürecine dair son gelişmeler…