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Haberler Yaşam EKPSS BRANŞ SIRALAMA 2026 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri başladı mı? 2026 EKPSS tercih kılavuzu

EKPSS BRANŞ SIRALAMA 2026 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri başladı mı? 2026 EKPSS tercih kılavuzu

2026 EKPSS tercih süreci ve engelli memur alımına ilişkin gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuyla kamu kurumlarının engelli personel kontenjanları ve başvuru şartları belli olurken, tercih işlemleri ocak ayında tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kamuya yerleşmeye hak kazanan adayların listesine çevrildi. Peki, 2026 EKPSS tercihleri hangi tarihlerde yapıldı, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Engelli memur adaylarının yakından izlediği 2026 EKPSS yerleştirme sürecinde tercih ve sonuç takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda adaylar, eğitim durumlarına ve puanlarına uygun kadrolar için tercihlerini tamamladı. Kamu kurumlarına yerleşme hayali kuran binlerce aday ise sonuç ekranına yöneldi. Peki, EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir, hangi kadrolara kaç kişilik alım yapıldı? İşte 2026 EKPSS tercih sürecine dair son gelişmeler…

2026 EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?

EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzu, tercih günü paylaşılacak. Konuyla ilgili ÖSYM'nin duyurularını takip edebilirsiniz.

EKPSS TERCİH EKRANI

EKPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak.

EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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