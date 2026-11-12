İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 KASIM | BEDAŞ DUYURDU: İSTANBUL'DA 8 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda sürdürülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintilerine gidileceğini açıkladı. 12 Kasım tarihli kesinti programına göre, birçok ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi planı 12 Kasım…