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Haberler Yaşam İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 KASIM | BEDAŞ DUYURDU: İSTANBUL'DA 8 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 KASIM | BEDAŞ DUYURDU: İSTANBUL'DA 8 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika: İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, şebeke iyileştirme ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Belirlenen takvim doğrultusunda bazı ilçe ve mahallelerde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul’da saatlerce sürecek elektrik kesintisi planı 12 Kasım…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda sürdürülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintilerine gidileceğini açıkladı. 12 Kasım tarihli kesinti programına göre, birçok ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi planı 12 Kasım…

12 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

ZEYTİNBURNU

00:00–07:00 | Bakım Programı Çalışması
Maltepe Mah., Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmaz, Fazılpaşa, Fazılpaşa Çıkmaz, Gümüşsuyu Sk. ve civarı.

ŞİŞLİ

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Kuştepe Mah., Kızılcık Mahmut, Papatya, Yoncalı, Şehit Özer Ayrancı, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Özgür Sk. ve civarı.
Kaynak görsel: small-2026-11-11T143527.133-704383.jpg

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Teşvikiye Mah., Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. / Meşrutiyet Mah., Madalyon Sk. ve civarı.

SULTANGAZİ

10:00–18:00 | Bakım Programı Çalışması
Sultançiftliği Mah., 10., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 9., Eski Edirne Asfaltı, Ordu Sk. / İsmetpaşa Mah., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111. Sk. ve civarı.

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
50. Yıl Mah., 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, Orhan Gazi Sk. / Esentepe Mah., 2367. Sk. / Uğur Mumcu Mah., 2107., 2118., 2124., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., Eski Edirne Asfaltı, K, L, Muhsin Yazıcıoğlu Sk. ve civarı.

SİLİVRİ

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Çayırdere Mah., Ayça Çıkmazı, Baharat, Bahçıvan Çıkmazı, Başöğretmen, Candan, Cennet, Cevahir Çıkmazı, Dekor, Delta, Detay, Dönmezler, Elvan, Elit, Gülsuyu, Kaşgarlı, Kurul, Maliye Çıkmazı, Maruf Çıkmazı Sk. ve civarı.

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Çayırdere Mah., Mohaç, Moral, Müezzin, Milli Şair, Misafirperver, Pembeli, Pıtırcık, Sadabat, Sevenler, Tekmeşe Çıkmazı, Çamyolu, Çayırdere Sayalar Yolu, Çöl, Çömlekçi Sk. ve civarı.

09:00–17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Yeni Mah., Ahmet Gürsoy, Deha, Gülşah, Kamuran, Karanfil, Küçük, Nurullah Baldöktü, Selin, Sülüklüçeşme, Sümbül, Varnalı, Çiftçi, Şerife Baldöktü, Şirin Sk. ve civarı.

09:00–17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Danamandıra Mah. ve civarı.

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Balaban Mah., Muzaffer Sk. / Büyük Kılıçlı Mah., Akif Çeşme, Eriş, Çiftlik Sk. / Büyük Sinekli Mah., Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Göktaşı, Karabey, Okçu, Papatya, PTT, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca Sk. ve civarı.

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Küçük Sinekli Mah., PTT, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga Sk. / Ortaköy Mah., Sezer Sk. ve civarı.

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Sayalar Mah., Arıkan, Aziziye, Balçiçeği, Beyazkartal, Danamandıra, Dutlu, Diken Çıkmazı, Hacı Ömer, Hicazkar, Hizmet, Kazan, Kısmet Çıkmazı, Konfor Çıkmazı, Koruyolu, Köy Meydanı Çıkmazı, Meydan, Otlak, Pekmez, Serince, Tabya, Uzunyol, Yeşillik, Çeşmeli Sk. ve civarı.

SARIYER

09:00–17:00 | Bakım Programı Çalışması
Huzur Mah., Cendere Sk. ve civarı.

09:00–16:00 | Bakım Programı Çalışması
Kumköy Mah., Bay Başkanlar, Kuruçam, Mare Negro Deniz Feneri, Mare Negro Güverte, Mare Negro Kordon Boyu, Mare Negro Liman, Mare Negro Mercan, Mare Negro Pusula, Mare Negro Sancak, Mare Negro Yakamoz, Mare Negro Yalı Boyu, Mare Negro Yelken, Mare Negro İskele, Çağırankaya, Çukur Deniz Sk. ve civarı.

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