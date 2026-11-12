İSTANBUL'UN BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLDU? İSKİ 12 Kasım 2026 baraj doluluk oranı

Barajlar yağan kar ve yağmur sularıyla birlikte yükseliyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 60 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı...
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ'nin 12 Kasım 2026 tarihli son ölçümlerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 61,43 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık: %92,58
Ömerli: %82,22
Alibey: %77,09
Elmalı: %71,23
Istrancalar: %67,76
Terkos: %52,16
Sazlıdere: %43,45
Büyükçekmece: %41,52
Kazandere: %11,18
Pabuçdere: %7,06