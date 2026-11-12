KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 GSB ilk burs ve kredi ödeme tarihi belli oldu mu? KYK burs taahhütnamesi onayı nasıl yapılır?

Ödeme takvimine ilişkin duyurunun GSB tarafından yapılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 12 Kasım 2026 itibarıyla ilk burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim açıklamadı. Bu nedenle öğrencilerin hesaplarına paranın hangi gün yatırılacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme heyecanı başladı. 6 Kasım'da burs ve kredi sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de ilk ödeme tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ EKİM AYINI DA KAPSAYACAK MI?

KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ilk ödemenin hangi ayları kapsayacağı geliyor.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler için ödeme sürecinde geçmiş aylara yönelik hak edişlerin de dikkate alınması bekleniyor. Ancak 2026-2027 döneminde ilk ödemenin kapsamı ve hesaplara aktarılacak toplam tutar konusunda GSB'den yapılacak resmi açıklama belirleyici olacak.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerinin eğitim seviyelerine göre aldıkları KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları farklılık gösteriyor. Mevcut aylık ödeme miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre belirlenen bu tutarlar üzerinden gerçekleştiriliyor.