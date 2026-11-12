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Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ 11 KASIM | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU

MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ 11 KASIM | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef Türkiye’de 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, haftanın kritik mücadelesinde kazanan takım ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 11 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 11 Kasım MasterChef son dokunulmazlık oyunu kazananı…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'nin 11 Kasım 2026 tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başında kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda takım oyununda yaşanan gelişmeler ve bireysel performanslar eleme potasına giden ismi belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık mücadelesini hangi takım kazandı? 11 Kasım 2026 eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Bunun üzerine mavi takım tekrar tezgah başına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı Armağan kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı ise Nurten olarak açıklanmıştı.

11 Kasım 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı Burçin oldu.

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