MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ 11 KASIM | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef Türkiye'nin 11 Kasım 2026 tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başında kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda takım oyununda yaşanan gelişmeler ve bireysel performanslar eleme potasına giden ismi belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık mücadelesini hangi takım kazandı? 11 Kasım 2026 eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…