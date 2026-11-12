RETRO BİTTİ Mİ? MERKÜR VE VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişim kazaları, yanlış anlamalar ve eski defterlerin açıldığı o meşakkatli dönemde sona geldik. Gökyüzünün en hareketli gezegeni nihayet düz hareketine dönüyor.

ÇAKIŞMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Venüs Retrosu: 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda başladı, 25 Ekim'de Terazi burcuna döndü ve 14 Kasım 2026 saat 03.28'de Terazi burcunda (22°) sona eriyor.

Merkür Retrosu: 24 Ekim 2026'da Akrep burcunda başladı ve 13 Kasım 2026 saat 18.53'te Akrep burcunda (5°) sona eriyor.

Çakışma Süresi: 24 Ekim ile 13–14 Kasım 2026 tarihleri arasında bu iki gezegen yaklaşık üç hafta boyunca aynı anda geri hareketini sürdürdü.

VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Astrolojide Venüs; ilişkileri, aşkı, parayı, estetiği ve değer algımızı temsil eder. Venüs retrosu döneminde:

İlişkiler: Eski sevgililer veya geçmişten kalan çözülmemiş ortaklık konuları yeniden gündeme gelebilir. Yeni bir evlilik veya nişan kararı almak için ideal bir dönem olarak görülmez.

Finans: Büyük yatırımlar, riskli harcamalar ve yeni finansal ortaklıklar konusunda dikkatli olunması önerilir.

Dış Görünüş: Saç modelinde köklü değişiklikler, eKAYDETstetik operasyonlar veya büyük tarz değişimleri retro sonrasına ertelenmelidir.

Ayrıca bu dönemin bir diğer önemli özelliği de, 24 Ekim – 13 Kasım 2026 tarihleri arasında Merkür retrosunun da Akrep burcunda eş zamanlı olarak gerçekleşecek olmasıdır. Bu çifte retro, özellikle ekim sonu ve kasım başında ikili ilişkilerde iletişim krizlerine karşı ekstra temkinli olmayı gerektirmektedir.