ŞOK'A ŞOK ÜRÜNLER GELİYOR! ŞOK aktüel 21-24 Kasım 2026 kataloğu: Kulaklık, filtre kahve makinesi, oyuncak çeşitleri..

Fiyatları ve ürün detaylarını merak edenler için ŞOK'un 21-24 Kasım aktüel kataloğundaki öne çıkan ürünleri derledik.
ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU
Çek çek tamir/çay seti 350 TL
Büyük kamyon 499 TL
İlk denge motosikletim 899 TL
ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU
Çocuk açılır koltuk 1490 TL
Pırıltılı bebekler 250 TL
3'lü figür topu 299 TL
ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU
Monitör 6.299 TL
Kulaklık 5.199 TL
ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU
Tam otomatik kahve makinesi 25.999 TL
Filtre kahve makinesi 3.699 TL