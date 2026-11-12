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Haberler Yaşam ŞOK'A ŞOK ÜRÜNLER GELİYOR! ŞOK aktüel 21-24 Kasım 2026 kataloğu: Kulaklık, filtre kahve makinesi, oyuncak çeşitleri..

ŞOK'A ŞOK ÜRÜNLER GELİYOR! ŞOK aktüel 21-24 Kasım 2026 kataloğu: Kulaklık, filtre kahve makinesi, oyuncak çeşitleri..

ŞOK'a gelecek olan ürünler anbean takip ediliyor. Bu kapsamda ŞOK’un 21-24 Kasım 2026 tarihleri arasında raflara çıkarmaya hazırlandığı yeni aktüel ürünler belli oldu. İşte, ŞOK aktüel yeni hafta ürünleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Fiyatları ve ürün detaylarını merak edenler için ŞOK'un 21-24 Kasım aktüel kataloğundaki öne çıkan ürünleri derledik.

ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU

Çek çek tamir/çay seti 350 TL

Büyük kamyon 499 TL

İlk denge motosikletim 899 TL

ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU

Çocuk açılır koltuk 1490 TL

Pırıltılı bebekler 250 TL

3'lü figür topu 299 TL

ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU

Monitör 6.299 TL

Kulaklık 5.199 TL

ŞOK AKTÜEL 21-24 KASIM 2026 KATALOĞU

Tam otomatik kahve makinesi 25.999 TL

Filtre kahve makinesi 3.699 TL

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