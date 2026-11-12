Zayıflama ilaçlarında körlük uyarısı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, glukagon benzeri peptit-1 reseptör agonisti (GLP-1 RA) grubundaki ilaçların, "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati" (NAION) adı verilen göz rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği belirtildi. Açıklamada, görme sinirine giden kan akışının azalması sonucu ortaya çıkan NAION'un, genellikle tek gözde ani ve ağrısız görme kaybına neden olduğu, mevcut tedavilerle kaybedilen görmeyi geri kazandıran bilinen bir yöntemin bulunmadığı ifade edildi.

FDA, GLP-1 grubu ilaçlarla NAION arasındaki olası ilişkiyi, 2024'te JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan ve Ozempic ile Wegovy'nin etken maddesi semaglutid kullanan hastalarda söz konusu rahatsızlığın görülme riskinin arttığını ortaya koyan araştırmanın ardından incelemeye başladı. İnceleme sonucunda, GLP-1 grubu ilaçları kullanan her 100 bin kişi için bir yıllık sürede ortalama 6,4 NAION vakası tespit edilirken başka diyabet ilaçları veya plasebo kullananlarda bu sayı 3,8 oldu.