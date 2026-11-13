Çatılar uçacak fırtına kopacak! Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, sürücülerin görüş mesafesinin azalması, kayganlaşan yollar ve ani su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre kuvvetli yağışın 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de başlaması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor.

Ayrıca dere yatakları, su taşkını riski bulunan alanlar ve alt geçitlerde yaşanabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.