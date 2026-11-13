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Çatılar uçacak fırtına kopacak! Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren hava durumu raporunu yayımladı. Cumartesi günü Marmara'da etkisini artırması beklenen sağanak yağışın özellikle İstanbul, Bursa ve Çanakkale çevresinde hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar riskine karşı uyarılar peş peşe gelirken İzmir'de de hava durumu merak uyandırdı. İşte Meteoroloji'den yurtta hava durumu bilgisi..

AJANSLAR

Giriş Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde 14 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, yağışların 15 Kasım Pazar günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Özellikle altyapı kapasitesinin yetersiz kaldığı bölgelerde su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği değerlendiriliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, sürücülerin görüş mesafesinin azalması, kayganlaşan yollar ve ani su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca dere yatakları, su taşkını riski bulunan alanlar ve alt geçitlerde yaşanabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre kuvvetli yağışın 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de başlaması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle hafta sonu dışarıda bulunacak vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini bildirdi.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

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