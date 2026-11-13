ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu öğrenme

25 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusunu beklerken 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ne zaman ilan edileceği araştırılıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? İşte detaylar…