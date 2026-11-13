ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu öğrenme

25 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusunu beklerken 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ne zaman ilan edileceği araştırılıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? İşte detaylar…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği gün de duyuruldu.
Takvime göre adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişebilecek.
KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.