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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu öğrenme

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu öğrenme

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç açıklama tarihini merakla bekliyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucuna nereden ve nasıl öğrenilir? İşte adım adım 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu erişimi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

25 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusunu beklerken 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ne zaman ilan edileceği araştırılıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? İşte detaylar…

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği gün de duyuruldu.

Takvime göre adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişebilecek.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI - KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA

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