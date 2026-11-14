AKOM DUYURDU: KUVVETLİ GELİYOR | İstanbul'da fırtına alarmı

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 8 ila 14 derece arasında seyretmesi beklenirken yağış öngörülmüyor.

16 Kasım Pazartesi günü de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihte sıcaklığın en düşük 9, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.

SALI GÜNÜ YENİDEN SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da yağışlı havanın 17 Kasım Salı günü yeniden etkili olması bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre kentte gök gürültülü sağanak görülecek ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşecek.

18 Kasım Çarşamba günü sıcaklıkların 13 ila 18 dereceye yükselmesi, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde ise 12 ila 19 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu günlerde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir."