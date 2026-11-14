Eski sevgili yazışmalarını saklamak boşanma sebebi! Yargıtay açıkladı...

Bir çift, 2020 yılında evlendikten bir süre sonra boşanma kararı aldı. Aile mahkemesinde görülen anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması talepleri de değerlendirildi.

MESAJLAR 2014 YILINA AİT ÇIKTI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadına sosyal medyada eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığı gerekçesiyle kusur yüklendiğini belirledi. Ancak yapılan incelemede mesaj kayıtlarının 2014 yılına ait olduğu, çiftin ise 2020 yılında evlendiği tespit edildi. Yargıtay, evlilikten 6 yıl önce gerçekleşen mesajlaşmaların doğrudan kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti.