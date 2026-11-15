Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru şoke etti! Yarışmacı son anda büyük ödülü kaçırdı | İşte milyonluk soru...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE KADAR KAZANDI?

1 milyon TL'lik soruda yanlış cevap veren Canan Topçu, yarışmaya 300 bin TL ödülle veda etti. Büyük ödüle bu kadar yaklaşmışken elenmesi, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.