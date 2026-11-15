Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru şoke etti! Yarışmacı son anda büyük ödülü kaçırdı | İşte milyonluk soru...

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 14 Kasım akşamı yayınlanan bölümüyle yine gündem oldu. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, soruları birer birer aşan yarışmacı Canan Topçu, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar yükselmeyi başardı. Ancak finalde karşılaştığı soru, heyecan dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.
500 BİN TL'LİK SORUYU DOĞRU BİLDİ, BÜYÜK ÖDÜLE YAKLAŞTI
Yarışmaya başarılı bir başlangıç yapan Canan Topçu, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek ilerledi. Bilgisini ve dikkatini konuşturan yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruyu da doğru yanıtladı.
Bu başarısıyla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Topçu, bir anda gecenin en çok merak edilen ismi haline geldi.
1 MİLYON TL'LİK SORUDA KARŞISINA NE ÇIKTI?
Büyük ödüle bir adım kala Canan Topçu'nun karşısına şu soru çıktı:
"Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?"
Yarışmacı, soruyu yanıtlamadan önce uzun süre düşündü. Joker haklarının tamamını kullanan Topçu, buna rağmen cevabını vermeye karar verdi.
VERDİĞİ CEVAP BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞATTI!
Soruda seçenekler arasında tercih yapmak zorunda kalan Canan Topçu, B şıkkında yer alan Hz. İsa cevabını verdi. Ancak yarışmacının tercihi doğru çıkmadı.
Sorunun doğru cevabının A şıkkı: Hz. Muhammed olduğunu öğrenen Topçu, büyük üzüntü yaşadı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE KADAR KAZANDI?
1 milyon TL'lik soruda yanlış cevap veren Canan Topçu, yarışmaya 300 bin TL ödülle veda etti. Büyük ödüle bu kadar yaklaşmışken elenmesi, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Yarışmacının verdiği cevap ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığı, Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümüne damga vurdu.